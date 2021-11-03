Anasayfa/

Foto Galeri/

03 Kas 2021 - 16:59

Camdaki Kız Dizisinde Nalan Ayrılık Kararını Verdi! Muzo Her Şeyi İtiraf Etti! Muzo ve Nalan Aşkı Mı Başlıyor? Görenler Delirdi, “Yok Artık”

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinde Nalan tüm gerçekleri duydu. Ayrılık kararını verdiği konuşulan Nalan’a ise Muzo her şeyi itiraf etti. Görenler ise Muzo ve Nalan aşkının başlayacağını iddia etmeye başladı. Peki, milyonlara “Yok artık” dedirten olay ne? İşte merak edilen tüm detaylar…