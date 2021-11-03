Camdaki Kız Dizisinde Nalan Ayrılık Kararını Verdi! Muzo Her Şeyi İtiraf Etti! Muzo ve Nalan Aşkı Mı Başlıyor? Görenler Delirdi, “Yok Artık”
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinde Nalan tüm gerçekleri duydu. Ayrılık kararını verdiği konuşulan Nalan’a ise Muzo her şeyi itiraf etti. Görenler ise Muzo ve Nalan aşkının başlayacağını iddia etmeye başladı. Peki, milyonlara “Yok artık” dedirten olay ne? İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Nur Sürer, Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu ve Devrim Yakut gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisinin yan karakterleri ise Hande Ataizi, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan gibi birbirinden başarılı isimler olarak seyircinin karşısına çıkıyor. Yeni bölümü Perşembe akşamı ekranlara gelecek olan dizinin yeni bölümüne ait fragmansa yayınlandı. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.