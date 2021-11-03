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03 Kas 2021 - 19:18

Camdaki Kız Dizisine Buse Varol Şoku! Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Yeni Dizisi Belli Oldu! Hayri’nin Karısı Resmen Belli Oldu! Nalan Çatır Çatır Çatlayacak…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisine Buse Varol şoku! Alişan’ın eşi Buse Varol kısa bir süre önce yeni bir projede olacağını duyurmuştu. Şimdi ise iddialara göre Camdaki Kız dizisinde Hayri’nin karısına rol vereceği ortaya çıktı!