03 Kas 2021 - 19:18 Güncelleme: 03 Kas 2021 - 19:25
Camdaki Kız Dizisine Buse Varol Şoku! Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Yeni Dizisi Belli Oldu! Hayri’nin Karısı Resmen Belli Oldu! Nalan Çatır Çatır Çatlayacak…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisine Buse Varol şoku! Alişan’ın eşi Buse Varol kısa bir süre önce yeni bir projede olacağını duyurmuştu. Şimdi ise iddialara göre Camdaki Kız dizisinde Hayri’nin karısına rol vereceği ortaya çıktı!
Başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisinde Buse Varol’un gelişi ise Nalan karakterini çatır çatır çatlatacağına yorumlandı. İşte merak edilenler…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Klavye ile galeriyi gezebilirsiniz
# hande ataizi, camdaki kız oyuncular, camdaki kız, camdaki kız dizisi konusu, camdaki kız izle, camdaki kız konusu, Burcu Biricik, camdaki kız son bölüm izle, camdaki kız dizisinde yaşanılanlar, hamza yazıcı, camdaki kız dizisi, camdaki kız kitabı, camdaki kız kadrosu, selma ergeç, buse varol yaş, buse varol, buse varol alişan, buse varol alişan ne zaman evlendi, buse varol ınstagram, buse varol kimdir, alişan, buse varol kiminle evli, alişanın kızı, Burak, alişan kimdir, buse varol boy, eliz, buse varol eliz, buse varol tektaş, buse varol çocukları, alişan ınstagram, buse varol magazin, alişanın oğlu, alişan haberleri, alişan yaş, buse varol paylaşım, alişan sosyal medya, alişan kiminle evli, buse varol haberleri, buse varol hayatı, buse varol sosyal medya
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.