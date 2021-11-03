- 03 Kas 2021 - 19:18 G: 03 Kas 2021 - 19:25

Camdaki Kız Dizisine Buse Varol Şoku! Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Yeni Dizisi Belli Oldu! Hayri’nin Karısı Resmen Belli Oldu! Nalan Çatır Çatır Çatlayacak…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisine Buse Varol şoku! Alişan’ın eşi Buse Varol kısa bir süre önce yeni bir projede olacağını duyurmuştu. Şimdi ise iddialara göre Camdaki Kız dizisinde Hayri’nin karısına rol vereceği ortaya çıktı!

Başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisinde Buse Varol’un gelişi ise Nalan karakterini çatır çatır çatlatacağına yorumlandı. İşte merak edilenler…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

# hande ataizi, camdaki kız oyuncular, camdaki kız, camdaki kız dizisi konusu, camdaki kız izle, camdaki kız konusu, Burcu Biricik, camdaki kız son bölüm izle, camdaki kız dizisinde yaşanılanlar, hamza yazıcı, camdaki kız dizisi, camdaki kız kitabı, camdaki kız kadrosu, selma ergeç, buse varol yaş, buse varol, buse varol alişan, buse varol alişan ne zaman evlendi, buse varol ınstagram, buse varol kimdir, alişan, buse varol kiminle evli, alişanın kızı, Burak, alişan kimdir, buse varol boy, eliz, buse varol eliz, buse varol tektaş, buse varol çocukları, alişan ınstagram, buse varol magazin, alişanın oğlu, alişan haberleri, alişan yaş, buse varol paylaşım, alişan sosyal medya, alişan kiminle evli, buse varol haberleri, buse varol hayatı, buse varol sosyal medya

03 Kas 2021 - 19:18 Antalya- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Çukur Hayranlarından Üç Kuruş Dizisine Sert Tepki! Başladığı Gibi Bitebilir, Kimse Umduğunu Bulamadı! Sosyal Medya Çalkalanıyor… mask
Çukur Hayranlarından Üç Kuruş Dizisine Sert Tepki! Başladığı Gibi Bitebilir, Kimse Umduğunu Bulamadı! Sosyal Medya Çalkalanıyor…
Camdaki Kız Dizisinde Nalan Ayrılık Kararını Verdi! Muzo Her Şeyi İtiraf Etti! Muzo ve Nalan Aşkı Mı Başlıyor? Görenler Delirdi, “Yok Artık” mask
Camdaki Kız Dizisinde Nalan Ayrılık Kararını Verdi! Muzo Her Şeyi İtiraf Etti! Muzo ve Nalan Aşkı Mı Başlıyor? Görenler Delirdi, “Yok Artık”
Masumlar Apartmanı Dizisinde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Şoku! Han Gidiyor, Oktay Kaynarca Geliyor! Milyonlar Tir Tir Titredi! Neler Oluyor? mask
Masumlar Apartmanı Dizisinde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Şoku! Han Gidiyor, Oktay Kaynarca Geliyor! Milyonlar Tir Tir Titredi! Neler Oluyor?
MasterChef 2021 Full İzle! 3 Kasım 2021 MasterChef 105. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle mask
MasterChef 2021 Full İzle! 3 Kasım 2021 MasterChef 105. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle
Masumlar Apartmanı Dizisinde Gülben ve Esat’ın İlişkisi Bitti! Yüzüğü Avcunun İçine Koydu! Gülben Bayram’la Evlenme Hazırlıklarına Başladı, Ortalık Karıştı! mask
Masumlar Apartmanı Dizisinde Gülben ve Esat’ın İlişkisi Bitti! Yüzüğü Avcunun İçine Koydu! Gülben Bayram’la Evlenme Hazırlıklarına Başladı, Ortalık Karıştı!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisinin Hızır’ından Şok Sözler! ATV ve Yapımcıya Öyle Bir Gönderme Yaptı Ki… Dizinin Bitmediği Konuşuluyor! mask
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisinin Hızır’ından Şok Sözler! ATV ve Yapımcıya Öyle Bir Gönderme Yaptı Ki… Dizinin Bitmediği Konuşuluyor!
Sana Söz 2. Bölüm 2021 Full İzle! 3 Kasım 2021 Sana Söz Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Sana Söz 2. Bölüm 2021 Full İzle! 3 Kasım 2021 Sana Söz Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kuruluş Osman 69. Bölüm 2021 Full İzle! 3 Kasım 2021 Kuruluş Osman Dizisi Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kuruluş Osman 69. Bölüm 2021 Full İzle! 3 Kasım 2021 Kuruluş Osman Dizisi Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kanunsuz Topraklar 6. Bölüm 2021 Full İzle! 3 Kasım 2021 Kanunsuz Topraklar Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kanunsuz Topraklar 6. Bölüm 2021 Full İzle! 3 Kasım 2021 Kanunsuz Topraklar Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Sadakatsiz 37. Bölüm 2021 Full İzle! 3 Kasım 2021 Sadakatsiz Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Sadakatsiz 37. Bölüm 2021 Full İzle! 3 Kasım 2021 Sadakatsiz Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Camdaki Kız Dizisine Buse Varol Şoku! Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Yeni Dizisi Belli Oldu! Hayri’nin Karısı Resmen Belli Oldu! Nalan Çatır Çatır Çatlayacak… mask
Camdaki Kız Dizisine Buse Varol Şoku! Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Yeni Dizisi Belli Oldu! Hayri’nin Karısı Resmen Belli Oldu! Nalan Çatır Çatır Çatlayacak…
Aylara Göre Burçlar: Hangi Ay Hangi Burcu Simgeliyor? Tüm 12 Ayın Aylara ve Günlere Göre Burçları Nedir? 365 Günleri ve Burçları! mask
Aylara Göre Burçlar: Hangi Ay Hangi Burcu Simgeliyor? Tüm 12 Ayın Aylara ve Günlere Göre Burçları Nedir? 365 Günleri ve Burçları!
Masterchef Pelin Yarışmadan Çekiliyor! Hüngür Hüngür Ağladı, Emre Bile Durduramadı! Stüdyo İnim İnim İnledi! Neler Oluyor? mask
Masterchef Pelin Yarışmadan Çekiliyor! Hüngür Hüngür Ağladı, Emre Bile Durduramadı! Stüdyo İnim İnim İnledi! Neler Oluyor?
Masumlar Apartmanı Final Mi Yapıyor? Esat Kararını Verdi, Gülben Hayatının Şokunu Yaşadı! Gülben ve Esat'ın Son Durumu Ne Olacak? mask
Masumlar Apartmanı Final Mi Yapıyor? Esat Kararını Verdi, Gülben Hayatının Şokunu Yaşadı! Gülben ve Esat'ın Son Durumu Ne Olacak?
Masumlar Apartmanı Gülben Delirmenin Eşiğine Geldi, Soluğu Psikiyatri Merkezinde Aldı! Gülben'in Son Durumu Ne Olacak? mask
Masumlar Apartmanı Gülben Delirmenin Eşiğine Geldi, Soluğu Psikiyatri Merkezinde Aldı! Gülben'in Son Durumu Ne Olacak?
Hande Erçel Rekor Üstüne Rekor Kırmaya Devam Ediyor! Bu Seferde 59 Dakikada… Vücudunu Saran Kıyafetiyle Fiziğini Kanıtladı! Kerem Bürsin… mask
Hande Erçel Rekor Üstüne Rekor Kırmaya Devam Ediyor! Bu Seferde 59 Dakikada… Vücudunu Saran Kıyafetiyle Fiziğini Kanıtladı! Kerem Bürsin…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status