Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisi Yeniden Başlıyor! Oktay Kaynarca 2 Saat Önce Müjdeyi Verdi! ATV’den Yeni Karar Çıktı! Neler Oluyor?
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi iddialara göre yeniden başlıyor! Oktay Kaynarca 2 saat önce büyük müjdeyi resmen verdi! ATV’nin içinde çalışmalar yapıldığı ve diziyi yeniden ekranlara taşımaya uğraştığı bilinirken; Oktay Kaynarca’dan gelen açıklama ise şok etkisi yarattı!
Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer gibi isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi kısa bir süre önce yayından kaldırılmıştı. ATV ve yapım arasında çıkan kriz sonrasında dizinin ipi kesilmiş ve ekranlara vedası kesinleşmişti. Oktay Kaynarca ise diziye veda eden bir açıklama yapmış ve seyirciyi derinden üzmüştü. Şimdi ise yeniden bir açıklama yaptı ve sosyal medya karıştı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.