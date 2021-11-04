Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisi Yeniden Başlıyor! Oktay Kaynarca 2 Saat Önce Müjdeyi Verdi! ATV’den Yeni Karar Çıktı! Neler Oluyor?

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer gibi isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi kısa bir süre önce yayından kaldırılmıştı. ATV ve yapım arasında çıkan kriz sonrasında dizinin ipi kesilmiş ve ekranlara vedası kesinleşmişti. Oktay Kaynarca ise diziye veda eden bir açıklama yapmış ve seyirciyi derinden üzmüştü. Şimdi ise yeniden bir açıklama yaptı ve sosyal medya karıştı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!