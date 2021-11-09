Ankara Sincan’da Kaç Mahalle Var? Sincan Mahalle Muhtarlığı Adresleri ve Telefonları...

Ankara Sincan yüz ölçümü açısından en geniş alanlardan bir tanesidir. Uzun yıllardır yüz binlerce kişiye ev sahipliği yapan Ankara Sincan mahalleri ile en çok araştırılanlar arasında yer almaktadır. İçerisinde tam 57 farklı mahalleye ev sahipliği yapan ilçe her zaman araştırılan detaylar arasında yerini almaktadır. Peki, Sincan'da kaç mahalle var, Sincan mahallerinin muhtarları kimdir? Sincan Mahalle muhtarlarının telefon ve adresleri nedir? Sizler için tüm detayları derledik. İşte, merak edilenler...

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