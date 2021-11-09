Ankara Sincan’da Kaç Mahalle Var? Sincan Mahalle Muhtarlığı Adresleri ve Telefonları...
Peki, Sincan'da kaç mahalle var, Sincan mahallerinin muhtarları kimdir? Sincan Mahalle muhtarlarının telefon ve adresleri nedir? Sizler için tüm detayları derledik. İşte, merak edilenler...
Ankara Sincan yüz ölçümü açısından en geniş alanlardan bir tanesidir. Uzun yıllardır yüz binlerce kişiye ev sahipliği yapan Ankara Sincan mahalleri ile en çok araştırılanlar arasında yer almaktadır. İçerisinde tam 57 farklı mahalleye ev sahipliği yapan ilçe her zaman araştırılan detaylar arasında yerini almaktadır. Peki, Sincan'da kaç mahalle var, Sincan mahallerinin muhtarları kimdir? Sincan Mahalle muhtarlarının telefon ve adresleri nedir? Sizler için tüm detayları derledik. İşte, merak edilenler...
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09 Kas 2021 - 20:19 - Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.