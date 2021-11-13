- 13 Kas 2021 - 23:13

Survivor All Star’a Yiğit Poyraz Şoku! Batuhan Karacakaya’yla Kıyameti Koparacaklar! “Gelmeyecek” Denilmişti

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’a Yiğit Poyraz şoku! Kısa bir süre önce Batuhan Karacakaya’nın yarışmaya tekrar katıldığı resmen duyurulmuştu. Survivor Poyraz’ın yarışmaya önce katılacağı konuşulmuştu daha sonra yeni bir diziyle anlaşma yolunda olduğu ortaya çıkmış ve “Gelmeyecek” yorumlarını yapılmıştı. Survivor Poyraz ise sosyal medya hesabından paylaşım yaparak resmen duyurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada adını tüm Türkiye’ye duyurmuş olan Yiğit Poyraz’ın her hamlesi ayrı bir olay oluyordu. Hem yakışıklılığı hem de performansıyla milyonlarca kişinin kalbinde şampiyon olan başarılı yarışmacı Yiğit Poyraz yeniden Survivor yarışmasına mı katılıyor?

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13 Kas 2021 - 23:13 Ankara- Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
01

Çağlıyan Kırdar - Poyrazı kesinlikle survivor da görmek istiyoruz onu çoookk seviyoruz

Yanıtla . 3Beğen . 1Beğenme 12 Kasım 13:49

Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
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