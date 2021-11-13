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13 Kas 2021 - 23:13

Survivor All Star’a Yiğit Poyraz Şoku! Batuhan Karacakaya’yla Kıyameti Koparacaklar! “Gelmeyecek” Denilmişti

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’a Yiğit Poyraz şoku! Kısa bir süre önce Batuhan Karacakaya’nın yarışmaya tekrar katıldığı resmen duyurulmuştu. Survivor Poyraz’ın yarışmaya önce katılacağı konuşulmuştu daha sonra yeni bir diziyle anlaşma yolunda olduğu ortaya çıkmış ve “Gelmeyecek” yorumlarını yapılmıştı. Survivor Poyraz ise sosyal medya hesabından paylaşım yaparak resmen duyurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…