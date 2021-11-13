- 13 Kas 2021 - 23:15

Kurtlar Vadisi Süleyman Çakır 17 Yıl Sonra Yeniden Geliyor! Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz Ortalığı İnletecek! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Sonrası…

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi kısa bir süre önce ATV ve Yapım arasında çıkan krizden dolayı ekranlara veda etmişti. Bir anda ekranlardan silinip yok olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin arından ise sosyal medya kullanıcıları bomba bir istekte bulundu. Kurtlar Vadisi Süleyman Çakır yeniden mi başlıyor?

Bir döneme damgasını vuran dizilerden olan Kurtlar Vadisi dizisinin başrollerinde ise Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Selçuk Yöntem ve Oktay Kaynarca gibi birbirinden yetenekli isimler yer alıyordu.

Süleyman Çakır karakterine hayat veren Oktay Kaynarca’nın dizideki ölümü ise Türkiye’de cenaze namazlarının kılınmasına neden olmuştu. Her yıl Süleyman Çakır’ın ölümünde birçok kişi paylaşımlar yaparak; Süleyman Çakır’ı anıyordu. Peki, bu kadar kutsal bir dizi haline gelmiş olan Kurtlar Vadisi yeniden başlayacak mı?

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13 Kas 2021 - 23:15 Ankara- Gündem

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