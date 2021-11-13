Hadise ve Mehmet Dinçerler Evleniyor! Mehmet Dinçerler Öyle Bir Yorum Yaptı Ki, Yorumun İçinde Evlilik Mesajı Geldi! “Yok Artık”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise gündeme bomba gibi düştü. Mehmet Dinçerler’den öyle bir evlilik mesajı geldi ki, hayranları adeta mest oldu. Birçok kişi Hadise’nin paylaşımına ise binlerce yorum bıraktı ama Mehmet Dinçerler’in yorumu bir yıldız gibi parladı! Peki, Mehmet Dinçerler nasıl bir paylaşımında bulundu.
Kaan Yıldırım’la ilişkisi biten Hadise, Mehmet Dinçerler’de ise büyük aşkı bulmuştu. Geçtiğimiz günlerde Hadise’nin doğum gününü kutlamak amacıyla Paris’e giden ikili, aşk pozlarıyla da milyonları büyülemişti. Dikkatleri üzerine çeken ikiliden ise bugün gelen şok paylaşım ağızları açık bırakmaya yetti. Peki, neler oluyor?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.