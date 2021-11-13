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13 Kas 2021 - 21:21

Hadise ve Mehmet Dinçerler Evleniyor! Mehmet Dinçerler Öyle Bir Yorum Yaptı Ki, Yorumun İçinde Evlilik Mesajı Geldi! “Yok Artık”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise gündeme bomba gibi düştü. Mehmet Dinçerler’den öyle bir evlilik mesajı geldi ki, hayranları adeta mest oldu. Birçok kişi Hadise’nin paylaşımına ise binlerce yorum bıraktı ama Mehmet Dinçerler’in yorumu bir yıldız gibi parladı! Peki, Mehmet Dinçerler nasıl bir paylaşımında bulundu.