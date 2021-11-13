- 13 Kas 2021 - 21:21 G: 13 Kas 2021 - 21:22

Hadise ve Mehmet Dinçerler Evleniyor! Mehmet Dinçerler Öyle Bir Yorum Yaptı Ki, Yorumun İçinde Evlilik Mesajı Geldi! “Yok Artık”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise gündeme bomba gibi düştü. Mehmet Dinçerler’den öyle bir evlilik mesajı geldi ki, hayranları adeta mest oldu. Birçok kişi Hadise’nin paylaşımına ise binlerce yorum bıraktı ama Mehmet Dinçerler’in yorumu bir yıldız gibi parladı! Peki, Mehmet Dinçerler nasıl bir paylaşımında bulundu.

Kaan Yıldırım’la ilişkisi biten Hadise, Mehmet Dinçerler’de ise büyük aşkı bulmuştu. Geçtiğimiz günlerde Hadise’nin doğum gününü kutlamak amacıyla Paris’e giden ikili, aşk pozlarıyla da milyonları büyülemişti. Dikkatleri üzerine çeken ikiliden ise bugün gelen şok paylaşım ağızları açık bırakmaya yetti. Peki, neler oluyor?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

13 Kas 2021 - 21:21 Ankara- Gündem

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Şarkıcı Hatice Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Sevgilisi Ali Kemal Sarı İle Yaş Farkı Dikkat Çekti… mask
Şarkıcı Hatice Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Sevgilisi Ali Kemal Sarı İle Yaş Farkı Dikkat Çekti…
Yalçın Dümer Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eski Eşi Esra Balamir İle Yaşları Dikkat Çekti… mask
Yalçın Dümer Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eski Eşi Esra Balamir İle Yaşları Dikkat Çekti…
Tamer Karadağlı'nın Eski Eşi Bakın Kim Çıktı! Meğer Eski Eşide Ünlüymüş! mask
Tamer Karadağlı'nın Eski Eşi Bakın Kim Çıktı! Meğer Eski Eşide Ünlüymüş!
Tuba Büyüküstün Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Murat Boz İle Yaşları Dikkat Çekti… mask
Tuba Büyüküstün Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Murat Boz İle Yaşları Dikkat Çekti…
Tanju Çolak Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Hülya Avşar İle Yaşları Dikkat Çekti… mask
Tanju Çolak Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Hülya Avşar İle Yaşları Dikkat Çekti…
Perihan Savaş Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Kızı Melek Zübeyde İle Yaş Farkı Dikkat Çekti… mask
Perihan Savaş Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Kızı Melek Zübeyde İle Yaş Farkı Dikkat Çekti…
Netflix Kulüp Dizisinin Selim’i Salih Bademci Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Partneri Gökçe Bahadır İle Yaş Farkı Dikkat Çekti… mask
Netflix Kulüp Dizisinin Selim’i Salih Bademci Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Partneri Gökçe Bahadır İle Yaş Farkı Dikkat Çekti…
Hakan Ural Bakın Kaç Yaşında? Gerçeği Duyan İnanamadı! Partneri Neler Oluyor Hayatta Sunucusu Nur Tuğba Namlı İle Arasındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti… mask
Hakan Ural Bakın Kaç Yaşında? Gerçeği Duyan İnanamadı! Partneri Neler Oluyor Hayatta Sunucusu Nur Tuğba Namlı İle Arasındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti…
Fahriye Evcen Dur Durak Bilmiyor! Görenler Mest Oldu, Sosyal Medyayı Yaktı! Deri Kıyafetleriyle Fiziğini Kanıtladı! mask
Fahriye Evcen Dur Durak Bilmiyor! Görenler Mest Oldu, Sosyal Medyayı Yaktı! Deri Kıyafetleriyle Fiziğini Kanıtladı!
Defne Samyeli’nin Kızı Deren Talu Derin Yırtmacıyla Yakıp Yıktı! Sosyal Medyada “Alevli” Yorumlar Arka Arkaya Geliyor! Neler Oluyor? mask
Defne Samyeli’nin Kızı Deren Talu Derin Yırtmacıyla Yakıp Yıktı! Sosyal Medyada “Alevli” Yorumlar Arka Arkaya Geliyor! Neler Oluyor?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Hadise ve Mehmet Dinçerler Evleniyor! Mehmet Dinçerler Öyle Bir Yorum Yaptı Ki, Yorumun İçinde Evlilik Mesajı Geldi! “Yok Artık” mask
Hadise ve Mehmet Dinçerler Evleniyor! Mehmet Dinçerler Öyle Bir Yorum Yaptı Ki, Yorumun İçinde Evlilik Mesajı Geldi! “Yok Artık”
Tüm Emeklilere Çok Büyük Müjde! O İsim Emekli Maaş Zammını Ağzından Kaçırdı, Ortalık Karıştı! 2022 En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak? mask
Tüm Emeklilere Çok Büyük Müjde! O İsim Emekli Maaş Zammını Ağzından Kaçırdı, Ortalık Karıştı! 2022 En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?
Hangi Burç Para Kaptırır? İşte Çabuk Kanan, Parası Elinden Kolay Alınan O Burç… mask
Hangi Burç Para Kaptırır? İşte Çabuk Kanan, Parası Elinden Kolay Alınan O Burç…
Gripin Solisti Birol Namoğlu Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Birol Namoğlu Kaç Yaşında, Aslen Nereli? mask
Gripin Solisti Birol Namoğlu Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Birol Namoğlu Kaç Yaşında, Aslen Nereli?
Dışı Sert İçi Merhamet Dolu Burç Hangisidir? İşte En Soğuk Ama Sevilen O Burç… mask
Dışı Sert İçi Merhamet Dolu Burç Hangisidir? İşte En Soğuk Ama Sevilen O Burç…
Hangi Burç 18 Deyince Hemen Evlenir? İşte İlk aşkıyla evlenme olasılığı en yüksek O Burç... mask
Hangi Burç 18 Deyince Hemen Evlenir? İşte İlk aşkıyla evlenme olasılığı en yüksek O Burç...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status