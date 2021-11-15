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15 Kas 2021 - 07:59

Masumlar Apartmanı Dizisine Ceylan Resmen Giriş Yaptı! Rüya’ya Yol Gözüktü, Artık Kapının Dışarısına Konuşacak!

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı’na Ceylan karakteri resmen diziye giriş yaptı. Rüya karakterinin diziden ayrılacağı konuşulurken; artık kapının dışına konulacağı da ortaya çıktı. Ceylan ve Han’ın o sahneler ise yürekleri yaktı, görenler mest oldu! Peki, neler oluyor?