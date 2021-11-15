Masumlar Apartmanı Dizisine Ceylan Resmen Giriş Yaptı! Rüya’ya Yol Gözüktü, Artık Kapının Dışarısına Konuşacak!
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı’na Ceylan karakteri resmen diziye giriş yaptı. Rüya karakterinin diziden ayrılacağı konuşulurken; artık kapının dışına konulacağı da ortaya çıktı. Ceylan ve Han’ın o sahneler ise yürekleri yaktı, görenler mest oldu! Peki, neler oluyor?
Başrollerinde Merve Dizdar, Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Melisa Şenolsun gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyordu. Her bölümü büyük bir heyecan yaşatan dizinin son bölümünde ise Ceylan karakterinin sesi duyulmuş fakat kendisi görülmemişti. Şimdi ise Aslıhan Gürbüz’ün hayat verdiği Ceylan karakteri resmen gözüktü. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.