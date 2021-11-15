Masterchef 14 Kasım Kim Elendi? Masterchef 14 Kasım Kim Veda Etti? Masterchef Elenen İsim…
Masterchef 14 Kasım akşamı kim elendi, elenen isim kim oldu? Sizler için Masterchef 14 Kasım akşamı hayallerine veda eden isim kim derledik. İşte, merak edilenler…
TV8 ekranlarının en sevilen yemek yarışması MAsterchef bu akşam yeni bölümü ile sevenlerinin karşısında yer aldı. Haftanın son dokunulmazlık oyunu ekranlara yansıdı. Yedisinden yetmişine kadar herkesi kendisine hayran bırakan başarılı yapımda bu akşam tüm yarışmacılar ellerinden gelen tüm mücadeleyi verdiler. Eleme potasında yer alan isimler elenen kişi olmamak için en lezzetli tabağı çıkarmak için mücadeleye devam ettiler. Peki, Masterchef 14 Kasım akşamı kim elendi, elenen isim kim oldu? Sizler için Masterchef 14 Kasım akşamı hayallerine veda eden isim kim derledik. İşte, merak edilenler…
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15 Kas 2021 - 00:31 - Masterchef Türkiye 2021
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.