Masterchef 14 Kasım Kim Elendi? Masterchef 14 Kasım Kim Veda Etti? Masterchef Elenen İsim…

TV8 ekranlarının en sevilen yemek yarışması MAsterchef bu akşam yeni bölümü ile sevenlerinin karşısında yer aldı. Haftanın son dokunulmazlık oyunu ekranlara yansıdı. Yedisinden yetmişine kadar herkesi kendisine hayran bırakan başarılı yapımda bu akşam tüm yarışmacılar ellerinden gelen tüm mücadeleyi verdiler. Eleme potasında yer alan isimler elenen kişi olmamak için en lezzetli tabağı çıkarmak için mücadeleye devam ettiler. Peki, Masterchef 14 Kasım akşamı kim elendi, elenen isim kim oldu? Sizler için Masterchef 14 Kasım akşamı hayallerine veda eden isim kim derledik. İşte, merak edilenler…

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