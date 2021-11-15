- 15 Kas 2021 - 15:35 G: 15 Kas 2021 - 16:03

Masterchef Dilara Başaran Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Masterchef Sergen Özen İle Yaşları Dikkat Çekti…

MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının iddialı isimlerinden biri olan Dilara Başaran, dün vermiş olduğu eleme potası yarışı ile yarışmanın seyircisinin tüm dikkatini yeniden üzerine çekti. Sizde Dilara Başaran ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size ayrıntılar...

MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının iddialı isimlerinden biri olan Dilara Başaran, dün vermiş olduğu eleme potası yarışı ile yarışmanın seyircisinin tüm dikkatini yeniden üzerine çekti. Yarışmada diğer yarışmacılara karşı çıktığı çıkışlar ve dahil olduğu tartışmalar ile MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının en çok konuşulan ismi olan Dilara Başaran’ın yaşı ise, herkesi şaşırtmayı başardı! Peki, MasterChef Türkiye Dilara Başaran kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? MasterChef Türkiye yarışmacısı Dilara Başaran yarışmadan elendi mi? İşte, detaylar…

Detaylar diğer sayfada!

15 Kas 2021 - 15:35 - Masterchef Türkiye 2021

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