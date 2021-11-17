Yoklama Kaçağı 2022 Cezası Ne Kadar? Askerlik Yoklama Kaçağı Para Cezası Nereye Nasıl Ödenir?
Askere gidecek olan kişileri yakından ilgilendiren yoklama kaçağı tutanak cezası, özellikle de askerlik çağı gelmesine rağmen tecilini yaptırmayan kişilere uygulanıyor. İdari para cezası kapsamına alınan yoklama kaçağı tutanak cezası, her yıl diğer vergiler gibi belirli tutarlarda zamlanıyor. Sizde yoklama kaçaklarının ödeyeceği cezayı merak ediyorsanız işte size detaylar...
Askere gidecek olan kişileri yakından ilgilendiren yoklama kaçağı tutanak cezası, özellikle de askerlik çağı gelmesine rağmen tecilini yaptırmayan kişilere uygulanıyor. İdari para cezası kapsamına alınan yoklama kaçağı tutanak cezası, her yıl diğer vergiler gibi belirli tutarlarda zamlanıyor. O zamlar ile birlikte 2021 yılı tutarı belli olmuş olan yoklama kaçağı tutanak cezası, şimdilerde pek çok vatandaşın karşılaştığı cezalar arasındaki yerini de alıyor. Peki, yoklama kaçağı 2021 tutanak cezası ne kadar? Askerlik yoklama kaçağı para cezası nereye nasıl ödenir? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
17 Kas 2021 - 22:44 - Yaşam
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.