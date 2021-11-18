Ankara’da Yapabileceğiniz En Eğlenceli Aktivitelerden Biri Eymir’de ATV Safarisi! ATV Safarine Nasıl Gidilir, Ücretleri Ne Kadar?

Ankara ilk sınırları içerisinde bulunan Eymir gölü, Ankaralılar ve il dışından gelenler tarafından büyük bir ilgi görüyor. Arzisi Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ne ait olan Eymir, ODTÜ Spor Klübü Kürek ve Yelken çalışma alanı olarak da kullanılır. Göl kenarında bulunan kayıkhaneler de takımlara aittir. Kendine özgü bir fauna ve floraya sahip olan Eymir Gölü, mükemmel aktiviteler geçireceğiniz bir alandır. İsmini ODTÜ mezunlarının kurmuş olduğu “Eymir Kültür Vakfı”ndan alan bu göl, insanlar tarafından büyük bir ilgi görüyor. Peki, Ankara’da yapılacak aktivitelere ev sahipliği yapan Eymir nerede? Safari yapabileceğiniz Eymir’de safariye ne kadar ücret vereceksiniz? İşte tüm detaylar…

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