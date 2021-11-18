Hangi Burç Kadının Kömür Gibi Gözleri, Baştan Çıkarıcı Bakışları Vardır? İşte Erkekler Tarafından İlgi Görülen O Burç…
Kişilerin fiziksel özelliklerini doğrudan etkileyen burçlar, gözlerden bakışlara pek çok şeyi belirleyebiliyor. Özellikle baştan çıkarıcı bakışlar denince ise kömür gözler akla geliyor. Sizde kömür gözlü kadınları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Kişilerin fiziksel özelliklerini doğrudan etkileyen burçlar, gözlerden bakışlara pek çok şeyi belirleyebiliyor. Özellikle baştan çıkarıcı bakışlar denince ise, bir burcun kadınları bu alanda bir adım değil, adeta üç beş adım birden öne çıkıyor! Peki, hangi burç kadının kömür gibi gözleri, baştan çıkarıcı bakışları vardır? İşte erkekler tarafından ilgi görülen o burç…
Detaylar diğer sayfada!
18 Kas 2021 - 13:52 - Burç Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.