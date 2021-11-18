Hangi Burç Kadının Kömür Gibi Gözleri, Baştan Çıkarıcı Bakışları Vardır? İşte Erkekler Tarafından İlgi Görülen O Burç…

Kişilerin fiziksel özelliklerini doğrudan etkileyen burçlar, gözlerden bakışlara pek çok şeyi belirleyebiliyor. Özellikle baştan çıkarıcı bakışlar denince ise, bir burcun kadınları bu alanda bir adım değil, adeta üç beş adım birden öne çıkıyor! Peki, hangi burç kadının kömür gibi gözleri, baştan çıkarıcı bakışları vardır? İşte erkekler tarafından ilgi görülen o burç…



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