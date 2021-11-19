Ünlü Oyuncu Hatice Aslan Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Hamlet Dizsindeki Partneri Erdal Beşikçioğlu İle Yaşları Dikkat Çekti
Usta oyunculardan biri olan Hatice Arslan, iki ayrı dizi ile seyircisinin karşısına çıkmak için hazırlıklara başladı. Yeni sezonda iki iddialı yapım ile seyircisinin karşısında olacak olan Hatice Arslan ile ilgili detaylar haberimizde...
Usta oyunculardan biri olan Hatice Arslan, iki ayrı dizi ile seyircisinin karşısına çıkmak için hazırlıklara başladı. Yeni sezonda iki iddialı yapım ile seyircisinin karşısında olacak olan Hatice Arslan’ın yaşı ise, herkesi şaşırttı! Peki, Hatice Aslan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Hatice Aslan hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte, detaylar…
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19 Kas 2021 - 10:34 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.