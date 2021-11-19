Ünlü Oyuncu Hatice Aslan Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Hamlet Dizsindeki Partneri Erdal Beşikçioğlu İle Yaşları Dikkat Çekti

Usta oyunculardan biri olan Hatice Arslan, iki ayrı dizi ile seyircisinin karşısına çıkmak için hazırlıklara başladı. Yeni sezonda iki iddialı yapım ile seyircisinin karşısında olacak olan Hatice Arslan’ın yaşı ise, herkesi şaşırttı! Peki, Hatice Aslan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Hatice Aslan hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte, detaylar…

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