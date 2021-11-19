Ankara’da Mutlaka İzlemeniz Gereken Tiyatro Oyunu: Notre Dame'ın Kamburu Nerede Sergileniyor? Biletler Ne Kadar, Ne Zaman Sergilenecek?

Klasik eserlerden birisi olan Notre Dame’ın Kamburu Ankara’da izleyicilerin karşısına geçmeye hazırlanıyor. Tiyatro severler için kaçırılmayacak oyunlardan birisi olan Notre Dame’ın Kamburu yıllarca birçok farklı şekilde sahneye uyarlanmıştır. Müzikal şeklinde sahnede yer alacak olan esere ise şimdiden büyük bir ilgi bulunuyor. Oyuna gitmek isteyen kişiler biletlerini araştırıyor ve nerede olacağını merak ediyorlar. Peki, Ankara’da izlenmesi gereken Notre Dame’ın Kamburu nerede, sergilenecek, oyun ne zaman olacak, biletler ne kadar? İşte, Ankara’da izlenmesi gereken Notre Dame’ın Kamburu nerede, sergilenecek, oyun ne zaman olacak, biletler ne kadar hakkında merak edilen bütün detaylar…

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