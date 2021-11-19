Ankara’ya 3 Saat Mesafede Bir Flamingo Cenneti Eber Gölü
Peki, Ankara’ya 3 saat mesafede Eber Gölü nerededir, nasıl gidilir? İşte, Ankara’ya 3 saat mesafede Eber Gölü nerededir, nasıl gidilir hakkında merak edilen bütün detaylar…
Eber Gölü doğal güzelliği ile gören herkesi etkisi altına alıyor. Üstelik Ankara’ya yakın olması nedeniyle şehrin gürültüsünden kaçan kişilerin tercih ettiği yerlerden birisi oluyor. Doğal güzelliği ile dikkat çeken bu göl Ankara’ya sadece 3 saat mesafede olması nedeni ile günübirlik ziyaretler için ideal bir alandır. Her gün binlerce ziyaretçisine müthiş bir manzara sunuyor. Peki, Ankara’ya 3 saat mesafede Eber Gölü nerededir, nasıl gidilir? İşte, Ankara’ya 3 saat mesafede Eber Gölü nerededir, nasıl gidilir hakkında merak edilen bütün detaylar…
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19 Kas 2021 - 20:01 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.