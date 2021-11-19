- 19 Kas 2021 - 20:01 G: 19 Kas 2021 - 20:09

Ankara’ya 3 Saat Mesafede Bir Flamingo Cenneti Eber Gölü

Peki, Ankara’ya 3 saat mesafede Eber Gölü nerededir, nasıl gidilir? İşte, Ankara’ya 3 saat mesafede Eber Gölü nerededir, nasıl gidilir hakkında merak edilen bütün detaylar…

Eber Gölü doğal güzelliği ile gören herkesi etkisi altına alıyor. Üstelik Ankara’ya yakın olması nedeniyle şehrin gürültüsünden kaçan kişilerin tercih ettiği yerlerden birisi oluyor. Doğal güzelliği ile dikkat çeken bu göl Ankara’ya sadece 3 saat mesafede olması nedeni ile günübirlik ziyaretler için ideal bir alandır. Her gün binlerce ziyaretçisine müthiş bir manzara sunuyor. Peki, Ankara’ya 3 saat mesafede Eber Gölü nerededir, nasıl gidilir? İşte, Ankara’ya 3 saat mesafede Eber Gölü nerededir, nasıl gidilir hakkında merak edilen bütün detaylar…

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19 Kas 2021 - 20:01 - Yaşam

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Ankara’ya 3 Saat Mesafede Bir Flamingo Cenneti Eber Gölü mask
Ankara’ya 3 Saat Mesafede Bir Flamingo Cenneti Eber Gölü
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