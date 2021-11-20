Masterchef All Star Kadrosu Kurulmaya Başlandı! Mehmet Şef Öfke Nöbetleri Geçirecek, Herkes Birbirine Düşman! Acun Ilıcalı Bilerek Seçti…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef; iddialara göre gelecek yıl All Star olarak gelecek! Kadronun kurulması için yavaş yavaş isimlere teklif gittiği de ortaya çıktı ve görenlerin ağzı açık kaldı. Herkesin birbirine düşman olduğu All Star’daki isimleri görenler ise “Mehmet Şef öfke nöbetleri geçirecek!” yorumunda bulundu. Çünkü herkes birbirine düşman…
Acun Medya tarafından ekranlara taşınan başarılı yarışmanın ekranlara gelen her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Özellikle Pazar geceleri eleme yapıldığı için bu heyecan ve tansiyon daha üst seviyelere çıkıyordu. Milyonları şok eden bir gelişme ise sosyal medyada patlak verdi. Acun Ilıcalı resmen büyük hamlede bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.