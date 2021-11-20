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20 Kas 2021 - 09:47

Masterchef All Star Kadrosu Kurulmaya Başlandı! Mehmet Şef Öfke Nöbetleri Geçirecek, Herkes Birbirine Düşman! Acun Ilıcalı Bilerek Seçti…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef; iddialara göre gelecek yıl All Star olarak gelecek! Kadronun kurulması için yavaş yavaş isimlere teklif gittiği de ortaya çıktı ve görenlerin ağzı açık kaldı. Herkesin birbirine düşman olduğu All Star’daki isimleri görenler ise “Mehmet Şef öfke nöbetleri geçirecek!” yorumunda bulundu. Çünkü herkes birbirine düşman…