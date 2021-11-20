Tebbet Suresi Okunuşu ve Anlamı Nedir? Bilinmeyen Faziletleri Belli Oldu. Her gün Okursanız…

Tebbet suresi Mekke döneminde inmiş ve kurusun kahrolsun anlamına geldiği bilinmektedir. Toplam 5 ayetten meydana gelen sure Zamm-ı surelerden bir tanesidir. Namazda okunan surenin bilinmeyen biri birinden farklı faziletleri ve sırları yer almaktadır. Peki, Tebbet suresi nasıl okunur ve ne anlama gelir, Tebbet suresinin başka ismi var mı? Tebbet suresinin bilinmeyen faziletleri nedir, namazda okunur mu? Tebbet suresi ile ilgili merak edilen tüm detayları derledik. İşte, merak edilenler….

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