Masterchef Somer Şef Hayatının Hatasını Yaptı! Bu Hatası Tüm Kariyerini Bitirebilir... İnsanlar Tepkili; Ortalığı Birbirine Kattı! Mahvetti...
Masterchef'in sevilen jüri üyesi Somer Sivrioğlu; ortalığı resmen birbirine kattı. TV8 ekranlarının izlenme rekorları kıran yarışması Masterchef'te mükemmel bir kariyer elde eden Somer Sivrioğlu'nun son zamanlarda magazin gündeminde kariyerinin haricinde hemen hemen her şeyle yer alması kariyerine ciddi ölçekte zarar veriyor. Aşk hayatı, gece hayatı derken Sivrioğlu hayranları, yapılan yorumlara göre Somer Şef'ten uzaklaşıyor. Peki, Somer Şef son olarak ne yaptı? Ortalığı nasıl birbirine kattı?
TV8 ekranlarının reyting rekorlarını zorlayan programı Masterchef Türkiye'nin sevilen jüri üyesi Somer Sivrioğlu dün gece sokaklardaydı. Sokakları birbirine katan Somer Şef'in yaptığı bu hareket, çok sayıda kişi tarafından kınandı. Peki, Somer Şef ne yaptı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.