Tüketici mahkemeleri, tüketici olan kişiler ile satıcı olan kişiler arasındaki her türlü anlaşmazlığı gidermek için kurulan mahkemeler olarak tanımlanıyor. Bu mahkemeler tüketicilerin hakkını korumayı kendisine temel ilke edinmesi nedeniyle yaşanılan anlaşmazlıkta tüketicinin haklı olup olmadığına karar veriyor. Bu mahkemelere bir avukat ile başvurmak isteyen vatandaşların belli bir avukatlık ücreti ödemesi gerekiyor. Öte yandan bu ücret 2022 yılı için bir miktar zam almış bulunuyor. Peki, tüketici mahkemesi avukat ücreti 2022 ne kadar? İşte tüketici mahkemesi 2022 avukat ücret tarifesi…



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