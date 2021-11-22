Masterchef’te Mavi Takım Kaptanı İfşa Edildi! O İsimlerin Hayatları Ellerinden Kayıp Gitti, Masterchef’ten Silinmelerine Az Kaldı! Kavga Üzerine Kavga…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada her bölüm bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Dün akşam ekranlara gelen son bölümde ise Azize yarışmaya veda etmişti. İki hafta arayla iki kez yarışmadan elenen Masterchef Azize’nin ise şampiyonluk hayalleri bitti. Geçtiğimiz haftanın başında oynanan yeniden kadroya alım yarışmasını kazanan Azize, çok mutlu olduğunu dile getirmişti. Pazar gecesi elenen Azize, Pazartesi günü yeniden kadroya girmişti ama Salı günü takım kaptanı tarafından eleme potasına gönderilen isim olmuştu. Peki, akşam ekranlara gelecek olan yeni bölümde Mavi takım kaptanı kim olacak?

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