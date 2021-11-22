Masterchef’te Mavi Takım Kaptanı İfşa Edildi! O İsimlerin Hayatları Ellerinden Kayıp Gitti, Masterchef’ten Silinmelerine Az Kaldı! Kavga Üzerine Kavga…
Tv8 ekranlarının en sevişen yarışmalarından biri olan Masterchef’in Mavi takım kaptanı ifşa edildi. O isimlerin ise resmen hayatları ellerinden kayıp gitti. Birçok kişi bu durum üzerinde “Böyle giderlerse Masterchef tarihinden silinecekler” yorumlarını yaptılar. Her bölümde ayrı bir olayın yaşandığı Masterchef yarışmasında ekranlara gelecek olan yeni bölümde ise kavgaya doyulacak! Peki, Mavi takım kaptanı kim oldu?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada her bölüm bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Dün akşam ekranlara gelen son bölümde ise Azize yarışmaya veda etmişti. İki hafta arayla iki kez yarışmadan elenen Masterchef Azize’nin ise şampiyonluk hayalleri bitti. Geçtiğimiz haftanın başında oynanan yeniden kadroya alım yarışmasını kazanan Azize, çok mutlu olduğunu dile getirmişti. Pazar gecesi elenen Azize, Pazartesi günü yeniden kadroya girmişti ama Salı günü takım kaptanı tarafından eleme potasına gönderilen isim olmuştu. Peki, akşam ekranlara gelecek olan yeni bölümde Mavi takım kaptanı kim olacak?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.