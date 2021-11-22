- 22 Kas 2021 - 14:03 G: 22 Kas 2021 - 14:18

Masterchef’te Mavi Takım Kaptanı İfşa Edildi! O İsimlerin Hayatları Ellerinden Kayıp Gitti, Masterchef’ten Silinmelerine Az Kaldı! Kavga Üzerine Kavga…

Tv8 ekranlarının en sevişen yarışmalarından biri olan Masterchef’in Mavi takım kaptanı ifşa edildi. O isimlerin ise resmen hayatları ellerinden kayıp gitti. Birçok kişi bu durum üzerinde “Böyle giderlerse Masterchef tarihinden silinecekler” yorumlarını yaptılar. Her bölümde ayrı bir olayın yaşandığı Masterchef yarışmasında ekranlara gelecek olan yeni bölümde ise kavgaya doyulacak! Peki, Mavi takım kaptanı kim oldu?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada her bölüm bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Dün akşam ekranlara gelen son bölümde ise Azize yarışmaya veda etmişti. İki hafta arayla iki kez yarışmadan elenen Masterchef Azize’nin ise şampiyonluk hayalleri bitti. Geçtiğimiz haftanın başında oynanan yeniden kadroya alım yarışmasını kazanan Azize, çok mutlu olduğunu dile getirmişti. Pazar gecesi elenen Azize, Pazartesi günü yeniden kadroya girmişti ama Salı günü takım kaptanı tarafından eleme potasına gönderilen isim olmuştu. Peki, akşam ekranlara gelecek olan yeni bölümde Mavi takım kaptanı kim olacak?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

22 Kas 2021 - 14:03 Ankara- Yaşam

# MASTERCHEF TÜRKİYE 2021 HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Somer Şef’in Başına Gelmeyen Kaldı! Milyon Liralık Zarara Uğradı, Trafikte Başına Hayat Durdu! Öyle Bir Şey Yaşandı Ki… mask
Masterchef Somer Şef’in Başına Gelmeyen Kaldı! Milyon Liralık Zarara Uğradı, Trafikte Başına Hayat Durdu! Öyle Bir Şey Yaşandı Ki…
Masterchef Azize’nin Yüzüne Acun Ilıcalı Güldü! Acı Dolu Hayatı Derinden Sarstı, Öyle Bir Teklifte Bulundu Ki, Ortalık Karıştı! Neler Oluyor? mask
Masterchef Azize’nin Yüzüne Acun Ilıcalı Güldü! Acı Dolu Hayatı Derinden Sarstı, Öyle Bir Teklifte Bulundu Ki, Ortalık Karıştı! Neler Oluyor?
Masterchef Somer Şef Hayatının Hatasını Yaptı! Bu Hatası Tüm Kariyerini Bitirebilir... İnsanlar Tepkili; Ortalığı Birbirine Kattı! Mahvetti... mask
Masterchef Somer Şef Hayatının Hatasını Yaptı! Bu Hatası Tüm Kariyerini Bitirebilir... İnsanlar Tepkili; Ortalığı Birbirine Kattı! Mahvetti...
"O Ses Türkiye Bitiyor, Jüriler Gidiyor!" Acun Ilıcalı Her Şeyi Tek Tek Açıkladı...Final mi Yapacak? mask
"O Ses Türkiye Bitiyor, Jüriler Gidiyor!" Acun Ilıcalı Her Şeyi Tek Tek Açıkladı...Final mi Yapacak?
Masterchef'te 47. İfşa Şoku! Bu Akşam Elenecek İsim de Belli Oldu... (Safa Nur mu, Azize mi?) Masterchef 21 Kasım Kim Elendi? Yer Yerinden Oynayacak! mask
Masterchef'te 47. İfşa Şoku! Bu Akşam Elenecek İsim de Belli Oldu... (Safa Nur mu, Azize mi?) Masterchef 21 Kasım Kim Elendi? Yer Yerinden Oynayacak!
Masterchef'te Tarihin En Büyük İfşası! Eleme Değil, All Star! Mehmet Şef de, Somer Şef de Tir Tir Titreyecek! Acun Ilıcalı Tek Tek Kurguladı... mask
Masterchef'te Tarihin En Büyük İfşası! Eleme Değil, All Star! Mehmet Şef de, Somer Şef de Tir Tir Titreyecek! Acun Ilıcalı Tek Tek Kurguladı...
Masterchef Azize Her Şeyi İfşa Etti, Arka Planı Tek Tek Anlattı! Acun Medya Anında Yaptırım Yaptı, Hayatı Ellerinden Kaydı! Instagram’da… mask
Masterchef Azize Her Şeyi İfşa Etti, Arka Planı Tek Tek Anlattı! Acun Medya Anında Yaptırım Yaptı, Hayatı Ellerinden Kaydı! Instagram’da…
Masterchef Somer Şefe Trendyol’dan Rekor Ücret! Tarkan’ı Solladı Geçti, Dudakları Uçuklattı! Cebi Parayla Doldu Taştı! Mehmet Şef ve Danilo Şefin Ağzı Açık Kaldı! mask
Masterchef Somer Şefe Trendyol’dan Rekor Ücret! Tarkan’ı Solladı Geçti, Dudakları Uçuklattı! Cebi Parayla Doldu Taştı! Mehmet Şef ve Danilo Şefin Ağzı Açık Kaldı!
Masterchef Emre Yeniden Yarışmaya Katılıyor! İstanbul Biletini Aldı, Acun Medya’nın Kapısına Dayandı! O Teklifi Kıramadı, Gümbür Gümbür Geliyor! mask
Masterchef Emre Yeniden Yarışmaya Katılıyor! İstanbul Biletini Aldı, Acun Medya’nın Kapısına Dayandı! O Teklifi Kıramadı, Gümbür Gümbür Geliyor!
Masterchef’te Elenen İsim İfşa Oldu! Milyonlar Göbek Attı, Davul Zurna Tuttu! O İsmin Hayatı Durdu Ama Sosyal Medya Günlük Güneşlik! “Sonunda Be” mask
Masterchef’te Elenen İsim İfşa Oldu! Milyonlar Göbek Attı, Davul Zurna Tuttu! O İsmin Hayatı Durdu Ama Sosyal Medya Günlük Güneşlik! “Sonunda Be”
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Aycan Yanaç Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Survivor Mert Öcal İle Yaşları Dikkat Çekti mask
Survivor Aycan Yanaç Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Survivor Mert Öcal İle Yaşları Dikkat Çekti
O Ses Türkiye’de Koronavirüs Paniği! Beyaz Her Şeyi Tek Tek Açıkladı, Stüdyo Ayağa Kalktı! Murat Boz’un Sağlık Durumu… “Yok Artık” mask
O Ses Türkiye’de Koronavirüs Paniği! Beyaz Her Şeyi Tek Tek Açıkladı, Stüdyo Ayağa Kalktı! Murat Boz’un Sağlık Durumu… “Yok Artık”
Masterchef Somer Şef’in Başına Gelmeyen Kaldı! Milyon Liralık Zarara Uğradı, Trafikte Başına Hayat Durdu! Öyle Bir Şey Yaşandı Ki… mask
Masterchef Somer Şef’in Başına Gelmeyen Kaldı! Milyon Liralık Zarara Uğradı, Trafikte Başına Hayat Durdu! Öyle Bir Şey Yaşandı Ki…
Camdaki Kız Dizisinde Adil ve Feride Boşanmaya Karar Verdi! Kanal D Ekranları İlk Kez Böylesine Şahit Olacak! Nalan’ın Hayatı Ellerinden Kayıp Gidiyor… mask
Camdaki Kız Dizisinde Adil ve Feride Boşanmaya Karar Verdi! Kanal D Ekranları İlk Kez Böylesine Şahit Olacak! Nalan’ın Hayatı Ellerinden Kayıp Gidiyor…
Masumlar Apartmanı Dizisinde Kahreden Ayrılık! Kadroya Daha Yeni Girmişti, Gözlerde Yaşa Neden Oldu! Geldiği Gibi Gidiyor… mask
Masumlar Apartmanı Dizisinde Kahreden Ayrılık! Kadroya Daha Yeni Girmişti, Gözlerde Yaşa Neden Oldu! Geldiği Gibi Gidiyor…
Masterchef Emre’den Milyonları Yasa Boğacak Paylaşım! Hayranları Hüngür Hüngür Ağladı, Sırf Onun İçin Yarışmadan Çekilmişti! Neler Oluyor? mask
Masterchef Emre’den Milyonları Yasa Boğacak Paylaşım! Hayranları Hüngür Hüngür Ağladı, Sırf Onun İçin Yarışmadan Çekilmişti! Neler Oluyor?
Kardeşlerim Dizisinden Kadir Neden Ayrıldığını Açıkladı! Sosyal Medya Ayağa Kalktı, Ortalık Karıştı! Meğer Halit Özgür Sarı… mask
Kardeşlerim Dizisinden Kadir Neden Ayrıldığını Açıkladı! Sosyal Medya Ayağa Kalktı, Ortalık Karıştı! Meğer Halit Özgür Sarı…
Hande Erçel Kırmızıları Giydi, Görenleri Cayır Cayır Yaktı! 25 Milyonu Yakından İlgilendiriyor, Tüm Fiziğini Kanıtladı! Kerem Bürsin Çıldıracak, Delirecek! mask
Hande Erçel Kırmızıları Giydi, Görenleri Cayır Cayır Yaktı! 25 Milyonu Yakından İlgilendiriyor, Tüm Fiziğini Kanıtladı! Kerem Bürsin Çıldıracak, Delirecek!
Masterchef Azize’nin Yüzüne Acun Ilıcalı Güldü! Acı Dolu Hayatı Derinden Sarstı, Öyle Bir Teklifte Bulundu Ki, Ortalık Karıştı! Neler Oluyor? mask
Masterchef Azize’nin Yüzüne Acun Ilıcalı Güldü! Acı Dolu Hayatı Derinden Sarstı, Öyle Bir Teklifte Bulundu Ki, Ortalık Karıştı! Neler Oluyor?
Masterchef Azize Yarışmadan Elenmedi, Diskalifiye Edildi! Milyonlar Göbek Attı, “Geri Dönmezsin İnşallah” Seyirci Çıldırdı! Neler Oluyor? mask
Masterchef Azize Yarışmadan Elenmedi, Diskalifiye Edildi! Milyonlar Göbek Attı, “Geri Dönmezsin İnşallah” Seyirci Çıldırdı! Neler Oluyor?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kadir İnanır ve Jülide Kural Evli Mi, Sevgili Mi? Jülide Kural Kimdir, Ne İş Yapıyor? mask
Kadir İnanır ve Jülide Kural Evli Mi, Sevgili Mi? Jülide Kural Kimdir, Ne İş Yapıyor?
Survivor Aycan Yanaç Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Survivor Mert Öcal İle Yaşları Dikkat Çekti mask
Survivor Aycan Yanaç Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Survivor Mert Öcal İle Yaşları Dikkat Çekti
Tüketici Mahkemesi Avukat Ücreti 2022 Ne Kadar? İşte Tüketici Mahkemesi 2022 Avukat Ücret Tarifesi mask
Tüketici Mahkemesi Avukat Ücreti 2022 Ne Kadar? İşte Tüketici Mahkemesi 2022 Avukat Ücret Tarifesi
Kemal Sunal Anısı Ali Sunal’ın Acılarını Depreştirdi! Güldür Güldür Show’da Öyle Anlar Ekranlara Geldi Ki Ali Sunal’ın O Halini Görenler Göz Yaşlarını Tutamadı… mask
Kemal Sunal Anısı Ali Sunal’ın Acılarını Depreştirdi! Güldür Güldür Show’da Öyle Anlar Ekranlara Geldi Ki Ali Sunal’ın O Halini Görenler Göz Yaşlarını Tutamadı…
O Ses Türkiye’de Koronavirüs Paniği! Beyaz Her Şeyi Tek Tek Açıkladı, Stüdyo Ayağa Kalktı! Murat Boz’un Sağlık Durumu… “Yok Artık” mask
O Ses Türkiye’de Koronavirüs Paniği! Beyaz Her Şeyi Tek Tek Açıkladı, Stüdyo Ayağa Kalktı! Murat Boz’un Sağlık Durumu… “Yok Artık”
İş Mahkemesi Avukatlık Ücreti 2022 Ne Kadar? İş Davalarında Avukat Yüzde Kaç Alır? İşte İş Mahkemesi 2022 Avukatlık Ücreti Tarifesi mask
İş Mahkemesi Avukatlık Ücreti 2022 Ne Kadar? İş Davalarında Avukat Yüzde Kaç Alır? İşte İş Mahkemesi 2022 Avukatlık Ücreti Tarifesi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status