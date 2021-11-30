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30 Kas 2021 - 19:41

Alişan'a Hayatının Darbesini Buse Varol Vurdu! Bu Kadar Olurdu, Oldu... Milyonlar Şok İçerisinde Kalakaldı!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Buse Varol, eşi Alişan’ı öyle bir ifşaladı ki, görenler şoke oldu! 9 şiddetinde depreme neden olan bu paylaşımda Alişan’ı ilk kez öyle görenler ise “Sen neymişsin” yorumlarında bulundu.