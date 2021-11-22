- 22 Kas 2021 - 19:05 G: 22 Kas 2021 - 19:07

Masterchef Dilara’ya Diskalifiye Şoku! Sevgilisi Sergen Dizlerini Çok Dövecek! Arada Acun Medya Var, Sevenlerinin Ağzı Açık Kaldı! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Dilara’ya diskalifiye şoku! Sevgilisi Sergen bu saatten sonra dizlerini çok dövecek! Araya Acun Medya girdi, ortalık karıştı. Sevenlerinin ağzını açık bırakan Dilara Başaran, sevmeyenlerini bile ayağa kaldırdı! Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada dikkatleri üzerine çeken Masterchef Dilara, son bölümde takım kaptanı olarak yeni haftaya giriş yapmıştı. Dikkatleri üzerine çeken başarılı yarışmacının kısa bir süre önce Sergen Özen’le sevgili olduğu iddia edilmişti. Sergen ve Dilara’dan bir açıklamanın gelmemesi ise seyircinin ağzını açık bırakmıştı. İkili arasındaki aşk iddiaları giderek artarken; şok bir gelişme yaşandı! Dilara’nın diskalifiye olacağı…

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22 Kas 2021 - 19:05 Ankara- Yaşam

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