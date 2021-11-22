Masterchef Dilara’ya Diskalifiye Şoku! Sevgilisi Sergen Dizlerini Çok Dövecek! Arada Acun Medya Var, Sevenlerinin Ağzı Açık Kaldı! Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Dilara’ya diskalifiye şoku! Sevgilisi Sergen bu saatten sonra dizlerini çok dövecek! Araya Acun Medya girdi, ortalık karıştı. Sevenlerinin ağzını açık bırakan Dilara Başaran, sevmeyenlerini bile ayağa kaldırdı! Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada dikkatleri üzerine çeken Masterchef Dilara, son bölümde takım kaptanı olarak yeni haftaya giriş yapmıştı. Dikkatleri üzerine çeken başarılı yarışmacının kısa bir süre önce Sergen Özen’le sevgili olduğu iddia edilmişti. Sergen ve Dilara’dan bir açıklamanın gelmemesi ise seyircinin ağzını açık bırakmıştı. İkili arasındaki aşk iddiaları giderek artarken; şok bir gelişme yaşandı! Dilara’nın diskalifiye olacağı…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.