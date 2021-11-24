Yalancı Dizisi Neden Final Yapıyor? Sevilen Diziden Şoke Eden Karar! Yalancı Dizisi Ne Zaman Bitiyor, Neden Final Yapıyor?

Show TV ekranlarından yeni sezona iddialı bir giriş yapan, ancak ilerleyen süreçte iddiasını koruyamayan Yalancı dizisi, ekranlara veda etme kararı aldı. Final bölümü ile seyircisinin karşısına çıkan Yalancı dizisi, bu ani kararı ile herkesi şoke etmeyi başardı. Peki, Yalancı dizisi neden final yapıyor? Yalancı dizisi ne zaman bitiyor, neden final yapıyor? Yalancı'nın final bölümünde neler oldu? İşte, detaylar…



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