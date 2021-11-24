Yalancı Dizisi Neden Final Yapıyor? Sevilen Diziden Şoke Eden Karar! Yalancı Dizisi Ne Zaman Bitiyor, Neden Final Yapıyor?
Show TV ekranlarından yeni sezona iddialı bir giriş yapan, ancak ilerleyen süreçte iddiasını koruyamayan Yalancı dizisi, ekranlara veda etme kararı aldı. Final bölümü ile seyircisinin karşısına çıkan Yalancı dizisi, bu ani kararı ile herkesi şoke etmeyi başardı. İşte diziye ait son bilgiler...
Show TV ekranlarından yeni sezona iddialı bir giriş yapan, ancak ilerleyen süreçte iddiasını koruyamayan Yalancı dizisi, ekranlara veda etme kararı aldı. Final bölümü ile seyircisinin karşısına çıkan Yalancı dizisi, bu ani kararı ile herkesi şoke etmeyi başardı. Peki, Yalancı dizisi neden final yapıyor? Yalancı dizisi ne zaman bitiyor, neden final yapıyor? Yalancı'nın final bölümünde neler oldu? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
24 Kas 2021 - 18:13 - Dizi Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.