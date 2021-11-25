Yargı Dizisinden Ceylin Ayrılıyor Mu? Yeni Projesini Sosyal Medyadan Duyurdu, Başrol Krizi Resmen Yaşandı! Yerine Başka Bir İsim Geliyor…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’dan Ceylin ayrılıyor mu? Yeni projesini duyuran Pınar Deniz, başrol krizinin yaşandığını resmen duyurdu! Yargı hayranları ise yerine öyle bir isim getirdi ki, milyonlar şoke oldu. Peki, Yargı dizisinde neler oluyor?
Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Ayşenil Şamlıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Yargı dizisinin son bölümü ekranlara kısa bir süre önce gelmişti. Engin karakterinin Ilgaz karakterini tehdit edecek hamlede bulunması ise ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Şimdi ise acı haber Pınar Deniz’den resmen geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.