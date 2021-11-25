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25 Kas 2021 - 11:59

Yargı Dizisinden Ceylin Ayrılıyor Mu? Yeni Projesini Sosyal Medyadan Duyurdu, Başrol Krizi Resmen Yaşandı! Yerine Başka Bir İsim Geliyor…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’dan Ceylin ayrılıyor mu? Yeni projesini duyuran Pınar Deniz, başrol krizinin yaşandığını resmen duyurdu! Yargı hayranları ise yerine öyle bir isim getirdi ki, milyonlar şoke oldu. Peki, Yargı dizisinde neler oluyor?