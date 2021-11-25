Gülşen Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi Ozan Çolakoğlu İle Yaş Farkı Dikkat Çekti
Yaptığı hit şarkılar ile gündemlerden bir türlü düşmeyen Gülşen, şimdilerde yeni projeleri ile dinleyicisinin dikkatini çekmeye başladı. Yeni dönemde verdiği konserler de giydiği kıyafetler ile dillerden bir türlü düşmeyen Gülşen ile ilgili son detaylar haberimizde...
Yaptığı hit şarkılar ile gündemlerden bir türlü düşmeyen Gülşen, şimdilerde yeni projeleri ile dinleyicisinin dikkatini çekmeye başladı. Yeni dönemde verdiği konserler de giydiği kıyafetler ile dillerden bir türlü düşmeyen Gülşen, özel yaşamı ile de çok konuşulur hale geldi. Öte yandan Gülşen’in dinleyicilerini en çok şaşırtan detay, ünlü şarkıcının yaşı oldu! Peki, Gülşen kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Gülşen evli mi, eşi kim, eşi ne iş yapıyor? Gülşen ile eşi Ozan Çolakoğlu arasında kaç yaş fark? İşte, detaylar…
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25 Kas 2021 - 14:37 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.