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26 Kas 2021 - 15:12

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’a Yapılan Saldırı Şoke Etti! Oktay Kaynarca “Şikayetçiyim” Dedi, Ortalık Karıştı! Set Çalışanı Kadınlara Askıntılık…

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’a yapılan şok saldırı! Oktay Kaynarca soluğu mahkemede aldı, ortalık karıştı! Set çalışanlarına şiddet ve set çalışanları kadınlara askıntılık ettiği iddia edilmişti. Peki, neler oluyor?