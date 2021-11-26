26 Kas 2021 - 15:12 Güncelleme: 26 Kas 2021 - 15:28
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’a Yapılan Saldırı Şoke Etti! Oktay Kaynarca “Şikayetçiyim” Dedi, Ortalık Karıştı! Set Çalışanı Kadınlara Askıntılık…
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’a yapılan şok saldırı! Oktay Kaynarca soluğu mahkemede aldı, ortalık karıştı! Set çalışanlarına şiddet ve set çalışanları kadınlara askıntılık ettiği iddia edilmişti. Peki, neler oluyor?
Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba gibi isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yakın zamanda bitmişti. Dizide yaşanan sorun ise halen mahkemede görünmeye devam ediyor. Peki, neler oluyor?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Klavye ile galeriyi gezebilirsiniz
# edho izle, EDHO, edho son bölümde neler oldu, Oktay Kaynarca, eşkıya dünyaya hükümdar olmaz alparslan, eşkıya dünyaya hükümdar olmaz hızır, edho son bölüm, Ozan Akbaba, sanem çelik, eşkıya dünyaya hükümdar olmaz son bölüm izle, eşkıya dünyaya hükümdar olmaz fragman, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, edho son bölüm izle, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izle, eşkıya dünyaya hükümdar olmaz final
26 Kas 2021 - 15:12 - Yaşam
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.