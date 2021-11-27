Gönül Dağı Dizisinde Kenan’ın Ayrılık Sebebi Ortaya Çıktı! Kurtlar Tarafından Paramparça Edilmişti, Seyirci Yıkılmıştı! Meğer Serkan Kuru…
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı dizisinde Kenan’ın ayrılık sebebi ortaya çıktı! Kurtlar tarafından paramparça edilen Kenan’ın kanlı gömleğini ise Döndü bulmuştu. Acılar içerisinde kalan Döndü, Kenan’ın gömleğiyle çaresiz kaldı! Seyirciyi yıkan bu ayrılığın perde arkası ise resmen ortaya çıktı! Peki, Serkan Kuru diziden ayrılıyor mu?
Başrollerinde Gülsim Ali İlhan, Berk Atan, Cihat Süvarioğlu, Hazal Çağlar, Ecem Özkaya ve Semih Ertürk gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisinin son bölümü çok keyifli ve eğlenceli geçmişti. Dilek ve Taner’in imkansız görünen aşkı resmen gerçekleşmişti. Taner ve Dilek dünya evine girmişlerdi. Düğün sonuna doğru ise acı haber verildi. Peki, neler oluyor?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.