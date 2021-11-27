- 27 Kas 2021 - 17:55 G: 27 Kas 2021 - 18:18

Gönül Dağı Dizisinde Kenan’ın Ayrılık Sebebi Ortaya Çıktı! Kurtlar Tarafından Paramparça Edilmişti, Seyirci Yıkılmıştı! Meğer Serkan Kuru…

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı dizisinde Kenan’ın ayrılık sebebi ortaya çıktı! Kurtlar tarafından paramparça edilen Kenan’ın kanlı gömleğini ise Döndü bulmuştu. Acılar içerisinde kalan Döndü, Kenan’ın gömleğiyle çaresiz kaldı! Seyirciyi yıkan bu ayrılığın perde arkası ise resmen ortaya çıktı! Peki, Serkan Kuru diziden ayrılıyor mu?

Başrollerinde Gülsim Ali İlhan, Berk Atan, Cihat Süvarioğlu, Hazal Çağlar, Ecem Özkaya ve Semih Ertürk gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisinin son bölümü çok keyifli ve eğlenceli geçmişti. Dilek ve Taner’in imkansız görünen aşkı resmen gerçekleşmişti. Taner ve Dilek dünya evine girmişlerdi. Düğün sonuna doğru ise acı haber verildi. Peki, neler oluyor?

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27 Kas 2021 - 17:55 Ankara- Yaşam

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