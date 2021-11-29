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29 Kas 2021 - 13:24

Seren Serengil’den Acı Haber Geldi! Canlı Yayında Açıkladı, Programdan Ayrılıyor! Eridi Bitti, “Biliyorsunuz Ölüm Sonu” Öyle Bir Şey Dedi Ki…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seren Serengil’den acı haber! Canlı yayında açıkladı, programdan ayrılıyor! Sağlık sorunları üst seviyeye çıkan Seren Serengil, resmen eridi bitti. Açıklamasında “Sonu ölüm bunun” yorumunda bulunan Seren Serengil, öyle bir şey dedi ki…