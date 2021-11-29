- 29 Kas 2021 - 13:24 G: 29 Kas 2021 - 13:26

Seren Serengil’den Acı Haber Geldi! Canlı Yayında Açıkladı, Programdan Ayrılıyor! Eridi Bitti, “Biliyorsunuz Ölüm Sonu” Öyle Bir Şey Dedi Ki…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seren Serengil’den acı haber! Canlı yayında açıkladı, programdan ayrılıyor! Sağlık sorunları üst seviyeye çıkan Seren Serengil, resmen eridi bitti. Açıklamasında “Sonu ölüm bunun” yorumunda bulunan Seren Serengil, öyle bir şey dedi ki…

Beyaz TV’de yer alan Söylemezsem Olmaz programında uzun bir süredir yer alan Seren Serengil, sağlık sorunlarıyla gündeme bomba gibi düştü. Canlı yayında yaptığı açıklamalarla şok etkisi yaratan Seren Serengil, “Yok arık” dedirtti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

29 Kas 2021 - 13:24 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Üç Kuruş Dizisinin Ferhan’ı Diren Polatoğulları Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Diren Polatoğulları Nerelidir Ve Evli Midir? mask
Üç Kuruş Dizisinin Ferhan’ı Diren Polatoğulları Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Diren Polatoğulları Nerelidir Ve Evli Midir?
Gönül Dağı Dizisinde Kenan’ın Ayrılık Sebebi Ortaya Çıktı! Kurtlar Tarafından Paramparça Edilmişti, Seyirci Yıkılmıştı! Meğer Serkan Kuru… mask
Gönül Dağı Dizisinde Kenan’ın Ayrılık Sebebi Ortaya Çıktı! Kurtlar Tarafından Paramparça Edilmişti, Seyirci Yıkılmıştı! Meğer Serkan Kuru…
Sihirli Annem’in Güzeller Güzeli Oyuncusu Yine Barıştı! Geçen Sene Boşandığı Eşiyle Yeniden Sevgili Oldu! “Minik Kuşum” mask
Sihirli Annem’in Güzeller Güzeli Oyuncusu Yine Barıştı! Geçen Sene Boşandığı Eşiyle Yeniden Sevgili Oldu! “Minik Kuşum”
Survivor All Star Fırtınası, Turabi Ortalığı Yıkmaya Geliyor! Acun Ilıcalı Milyon Liralık Teklifinde Bulundu, Dominik Karıştı! mask
Survivor All Star Fırtınası, Turabi Ortalığı Yıkmaya Geliyor! Acun Ilıcalı Milyon Liralık Teklifinde Bulundu, Dominik Karıştı!
Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu Çifti Boşanıyor! Aldatma Olayı Gün Yüzüne Çıktı, İlk Açıklama Resmen Geldi! Kadir Doğulu’dan Şok Hamle… mask
Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu Çifti Boşanıyor! Aldatma Olayı Gün Yüzüne Çıktı, İlk Açıklama Resmen Geldi! Kadir Doğulu’dan Şok Hamle…
Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Fizik Şov! Altına Hiçbir Şey Giymedi, Sırtıyla Büyüledi! Midi Boy Çekici Elbisesiyle Akılları Başlardan Aldı! “Buse Ne Yapıyorsun?” mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Fizik Şov! Altına Hiçbir Şey Giymedi, Sırtıyla Büyüledi! Midi Boy Çekici Elbisesiyle Akılları Başlardan Aldı! “Buse Ne Yapıyorsun?”
Yasak Elma Oyuncuları Pişti Oldu, Instagram Ayağa Kalktı! Kumru ve Yıldız Aynı Elbiseyi Giyince Olay Hakarete Kadar Vardı! “Pis Kumru! Çekil Yıldız’ın Önünden” mask
Yasak Elma Oyuncuları Pişti Oldu, Instagram Ayağa Kalktı! Kumru ve Yıldız Aynı Elbiseyi Giyince Olay Hakarete Kadar Vardı! “Pis Kumru! Çekil Yıldız’ın Önünden”
Masterchef Yarışmasında Yarışmacılar Birbirine Girdi! Şeflerin Önünde Ortalık Karıştı! Çekimler Bile Durmuş Olabilir… mask
Masterchef Yarışmasında Yarışmacılar Birbirine Girdi! Şeflerin Önünde Ortalık Karıştı! Çekimler Bile Durmuş Olabilir…
Masterchef Pelin Yarışmadan Elenmedi Çekildi! Bir Emre Büber Vakası Daha Yaşandı, Canlı Yayında Her Şeyi Açıkladı! Neler Oluyor? mask
Masterchef Pelin Yarışmadan Elenmedi Çekildi! Bir Emre Büber Vakası Daha Yaşandı, Canlı Yayında Her Şeyi Açıkladı! Neler Oluyor?
Murat Dalkılıç’tan Haber Geldi! Apar Topar Hastaneye Kaldırıp; Yoğun Bakıma Alınmıştı… Son Paylaşımı Sosyal Medyayı Salladı! Neler Oluyor? mask
Murat Dalkılıç’tan Haber Geldi! Apar Topar Hastaneye Kaldırıp; Yoğun Bakıma Alınmıştı… Son Paylaşımı Sosyal Medyayı Salladı! Neler Oluyor?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Gönül Dağı Dizisinde Kenan’ın Ayrılık Sebebi Ortaya Çıktı! Kurtlar Tarafından Paramparça Edilmişti, Seyirci Yıkılmıştı! Meğer Serkan Kuru… mask
Gönül Dağı Dizisinde Kenan’ın Ayrılık Sebebi Ortaya Çıktı! Kurtlar Tarafından Paramparça Edilmişti, Seyirci Yıkılmıştı! Meğer Serkan Kuru…
Üç Kuruş Dizisinin Ferhan’ı Diren Polatoğulları Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Diren Polatoğulları Nerelidir Ve Evli Midir? mask
Üç Kuruş Dizisinin Ferhan’ı Diren Polatoğulları Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Diren Polatoğulları Nerelidir Ve Evli Midir?
Sihirli Annem’in Güzeller Güzeli Oyuncusu Yine Barıştı! Geçen Sene Boşandığı Eşiyle Yeniden Sevgili Oldu! “Minik Kuşum” mask
Sihirli Annem’in Güzeller Güzeli Oyuncusu Yine Barıştı! Geçen Sene Boşandığı Eşiyle Yeniden Sevgili Oldu! “Minik Kuşum”
Survivor All Star Fırtınası, Turabi Ortalığı Yıkmaya Geliyor! Acun Ilıcalı Milyon Liralık Teklifinde Bulundu, Dominik Karıştı! mask
Survivor All Star Fırtınası, Turabi Ortalığı Yıkmaya Geliyor! Acun Ilıcalı Milyon Liralık Teklifinde Bulundu, Dominik Karıştı!
Kardeşlerim Dizisinden Kadir’in Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Unutulmaya Yüz Tutmuşken; Öyle Bir Sırrı Ortaya Çıkardı Ki… mask
Kardeşlerim Dizisinden Kadir’in Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Unutulmaya Yüz Tutmuşken; Öyle Bir Sırrı Ortaya Çıkardı Ki…
29 Kasım 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Hangi İlçelerde Yaşanacak! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
29 Kasım 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Hangi İlçelerde Yaşanacak! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status