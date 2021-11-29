29 Kas 2021 - 13:24 Güncelleme: 29 Kas 2021 - 13:26
Seren Serengil’den Acı Haber Geldi! Canlı Yayında Açıkladı, Programdan Ayrılıyor! Eridi Bitti, “Biliyorsunuz Ölüm Sonu” Öyle Bir Şey Dedi Ki…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seren Serengil’den acı haber! Canlı yayında açıkladı, programdan ayrılıyor! Sağlık sorunları üst seviyeye çıkan Seren Serengil, resmen eridi bitti. Açıklamasında “Sonu ölüm bunun” yorumunda bulunan Seren Serengil, öyle bir şey dedi ki…
Beyaz TV’de yer alan Söylemezsem Olmaz programında uzun bir süredir yer alan Seren Serengil, sağlık sorunlarıyla gündeme bomba gibi düştü. Canlı yayında yaptığı açıklamalarla şok etkisi yaratan Seren Serengil, “Yok arık” dedirtti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.