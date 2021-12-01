Demet Özdemir’den Fizik Şov! Altına Hiçbir Şey Giymedi, Instagram’ı Karıştırdı! Minicik Kıyafetiyle Alev Alev Yaktı! “Bu Ne Hal Demet!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir’den fizik şov! Kıyafetinin altına iç çamaşırı giymeyen başarılı oyuncu, Instagram’ı karıştırdı! Minicik kıyafetiyle alev alev yakan başarılı oyuncuya ise “Şu güzelliğe bakın! Bu ne hal Demet” yorumlarını yapıldı! Peki, Demet Özdemir nasıl bir paylaşımda bulundu?
En son Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep karakterine hayat veren Demet Özdemir, dizisinin final yapmasıyla birlikte yeni projelere bakmaya başlamıştı. Dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu sosyal medya hesabından ise paylaşımlar yaparak yeni projelerine ait çalışmalarını duyurmuştu. Şimdi ise bir davete katıldığını gösteren bir paylaşımda bulundu ve güzelliğiyle büyüledi! İşte Demet Özdemir’den gelen o şok paylaşım…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.