01 Ara 2021 - 13:57 Güncelleme: 01 Ara 2021 - 14:07
Oktay Kaynarca’dan Süleyman Çakır Açıklaması Geldi! Kadro Toplanıyor, Yeniden Başlayacak Denilmişti, Gerçekler Şoke Etti! Meğer…
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, kısa bir süre önce yayından kaldırılmıştı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin başrol oyuncusu olan Oktay Kaynarca ise Süleyman Çakır hakkında ilk açıklamasını yaptı!
Kadronun yeniden toplandığı ve yeniden başlayacağına dair iddialar gündeme gelmiş ve gerçekler resmen şoke etmişti. Özellikle Kurtlar Vadisi tutkunları Süleyman Çakır projesine çok mutlu olmuşlardı fakat gerçekler ortaya döküldü! Oktay Kaynarca Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’dan sonra açıklamasını yaptı!
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Klavye ile galeriyi gezebilirsiniz
# eşkıya dünyaya hükümdar olmaz son bölüm izle, eşkıya dünyaya hükümdar olmaz fragman, edho son bölüm, Ozan Akbaba, EDHO, edho izle, edho son bölüm izle, sanem çelik, edho son bölümde neler oldu, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izle, eşkıya dünyaya hükümdar olmaz hızır, eşkıya dünyaya hükümdar olmaz final, Oktay Kaynarca, eşkıya dünyaya hükümdar olmaz alparslan, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.