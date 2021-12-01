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01 Ara 2021 - 13:57

Oktay Kaynarca’dan Süleyman Çakır Açıklaması Geldi! Kadro Toplanıyor, Yeniden Başlayacak Denilmişti, Gerçekler Şoke Etti! Meğer…

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, kısa bir süre önce yayından kaldırılmıştı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin başrol oyuncusu olan Oktay Kaynarca ise Süleyman Çakır hakkında ilk açıklamasını yaptı!