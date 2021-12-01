Kurtlar Vadisi Hayranları Heyecan İçinde! Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır Geri mi Dönüyor? İşte O Açıklama...

Kurtlar Vadisi dizisinin izleyicilerinin hala unutamadığı Süleyman Çakır karakteri, Oktay Kaynarca’nın rol aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz isimli dizinin askıya alınmasının hemen ardından yeniden konuşulmaya başlandı. Bir süredir sosyal medya hesaplarından Süleyman Çakır karakterinin ayrı bir yapım haline gelmesini istediklerini duyuran Kurtlar Vadisi izleyicileri, bekledikleri cevabı doğrudan karakterin canlandırıcısı olan ünlü oyuncu Oktay Kaynarca’dan aldı! Peki, Oktay Kaynarca ne dedi? Kurtlar Vadisi dizisinin Süleyman Çakır’ı geri mi dönüyor? İşte, detaylar…



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