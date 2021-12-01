Kurtlar Vadisi Hayranları Heyecan İçinde! Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır Geri mi Dönüyor? İşte O Açıklama...
Kurtlar Vadisi dizisinin izleyicilerinin hala unutamadığı Süleyman Çakır karakteri, Oktay Kaynarca’nın rol aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz isimli dizinin askıya alınmasının hemen ardından yeniden konuşulmaya başlandı. İşte Kurtlar Vadisi cephesinden son detaylar...
Kurtlar Vadisi dizisinin izleyicilerinin hala unutamadığı Süleyman Çakır karakteri, Oktay Kaynarca’nın rol aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz isimli dizinin askıya alınmasının hemen ardından yeniden konuşulmaya başlandı. Bir süredir sosyal medya hesaplarından Süleyman Çakır karakterinin ayrı bir yapım haline gelmesini istediklerini duyuran Kurtlar Vadisi izleyicileri, bekledikleri cevabı doğrudan karakterin canlandırıcısı olan ünlü oyuncu Oktay Kaynarca’dan aldı! Peki, Oktay Kaynarca ne dedi? Kurtlar Vadisi dizisinin Süleyman Çakır’ı geri mi dönüyor? İşte, detaylar…
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01 Ara 2021 - 22:45 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.