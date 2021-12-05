Üç Kuruş Dizisinin Final Yapacağı Ortaya Çıktı! Neden Bittiği Ağızları Açık Bıraktı, Show TV Kararını Verdi! Meğer…
Show TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kuruş hakkında skandal karar! Başladığı gibi bitme kararı aldı, ortalık karıştı! Show TV ilk kez böyle bir durumla karşı karşıya kaldı. Pazartesi akşamlarının yıldız dizisi haline gelen Üç Kuruş, Çukur dizisinin devam niteliğinde olmuştu ama seyirciler sahnelere büyük tepkiler gösterdiler ve konuyu RTÜK’e taşıdılar! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Ekin Koç, Uraz Kaygırlaroğlu, Nesrin Cavadzade, Diren Polatoğulları, Aslıhan Malbora ve Nursel Köse gibi isimlerin yer aldığı Üç Kuruş dizisinin son bölümü Pazartesi akşamı ekranlara gelmişti. Her bölümde büyük bir heyecan yaşatan Üç Kuruş dizisinin Çukur dizisiyle alakası bile olmadığını dile getiren seyirciler ise tepkileri üzerine çekti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.