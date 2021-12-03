ASKİ Ankara Su Kesintileri: 3 Aralık 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Ankara 3 Aralık 2021 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Ankara’nın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilmeye devam eden su altyapısı çalışmaları, yeni günde de ortaya su kesintileri çıkarıyor. Ankara’da bugün yaşanacak olan su kesintilerinden etkilenip etkilenmeyeceğini merak ile takip eden başkentliler ise, konuyu ve konuyla ilgili sorularını öncelikli gündemi haline getiriyor. Peki, ASKİ 3 Aralık Ankara’nın hangi mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 3 Aralık Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…



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