Yargı Dizisinin Ilgaz’ı Alkol Bataklığına Düştü! Kameramanlara Saldırdı, Sözleriyle Şoke Etti! Gecenin Saat Birinde Skandal Yaşandı…
Kanal D Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da Ilgaz karakterine hayat veren Kaan Urgancıoğlu’nun alkollü bir şekilde görünmesi birçok kişiye “Alkol bataklığına düşmüş” yorumlarına neden oldu. Kameramanlara saldıran ve sözleriyle şoke eden Kaan Urgancıoğlu, gecenin saat birinde şok sözlerde bulundu!
Sevilerek takip edilen Yargı dizisinde adını duyuran Kaan Urgancıoğlu’nun dün bir mekan çıkışında görüntülendi. Arkadaşlarıyla yemekten çıkan Kaan Urgancıoğlu, dikkatleri üzerine çekti. Yakışıklılığı ve Yargı dizisindeki rolüyle binlerce beğeni toplayan Kaan Urgancıoğlu’nun alkollü hali ise şoke etti. Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise sevenlerinin ağzını açık bıraktı. Hem kameramanlara hem de muhabirlere saldıran Kaan Urgancıoğlu….
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.