Yargı Dizisinin Ilgaz’ı Alkol Bataklığına Düştü! Kameramanlara Saldırdı, Sözleriyle Şoke Etti! Gecenin Saat Birinde Skandal Yaşandı…

Sevilerek takip edilen Yargı dizisinde adını duyuran Kaan Urgancıoğlu’nun dün bir mekan çıkışında görüntülendi. Arkadaşlarıyla yemekten çıkan Kaan Urgancıoğlu, dikkatleri üzerine çekti. Yakışıklılığı ve Yargı dizisindeki rolüyle binlerce beğeni toplayan Kaan Urgancıoğlu’nun alkollü hali ise şoke etti. Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise sevenlerinin ağzını açık bıraktı. Hem kameramanlara hem de muhabirlere saldıran Kaan Urgancıoğlu….

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