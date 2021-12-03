- 03 Ara 2021 - 13:14 G: 03 Ara 2021 - 13:31

Yargı Dizisinin Ilgaz’ı Alkol Bataklığına Düştü! Kameramanlara Saldırdı, Sözleriyle Şoke Etti! Gecenin Saat Birinde Skandal Yaşandı…

Kanal D Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da Ilgaz karakterine hayat veren Kaan Urgancıoğlu’nun alkollü bir şekilde görünmesi birçok kişiye “Alkol bataklığına düşmüş” yorumlarına neden oldu. Kameramanlara saldıran ve sözleriyle şoke eden Kaan Urgancıoğlu, gecenin saat birinde şok sözlerde bulundu!

Sevilerek takip edilen Yargı dizisinde adını duyuran Kaan Urgancıoğlu’nun dün bir mekan çıkışında görüntülendi. Arkadaşlarıyla yemekten çıkan Kaan Urgancıoğlu, dikkatleri üzerine çekti. Yakışıklılığı ve Yargı dizisindeki rolüyle binlerce beğeni toplayan Kaan Urgancıoğlu’nun alkollü hali ise şoke etti. Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise sevenlerinin ağzını açık bıraktı. Hem kameramanlara hem de muhabirlere saldıran Kaan Urgancıoğlu….

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03 Ara 2021 - 13:14 Ankara- Yaşam

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