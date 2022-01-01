- 01 Oca 2022 - 13:11

Masterchef Tahsin'in Boyu Kaç Cm Merak Uyandırdı? Tahsin Küçük Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir?

TV8 ekranlarının çok konuşulan ve seyredilen yarışma programı olan MasterChef Türkiye 2021 yarışmacılarından biri olan Tahsin Küçük şimdilerde seyircisinin yakın markajına girmiş bulunuyor. İddialı yarışı ve yarışmadaki sempatik tavırları ile kendisini MasterChef Türkiye 2021 yarışması izleyicilerine bir hayli sevdiren Tahsin Küçük ile merak edilen bir çok konu ve ayrıntılar haberimizde...

TV8 ekranlarının çok konuşulan ve seyredilen yarışma programı olan MasterChef Türkiye 2021 yarışmacılarından biri olan Tahsin Küçük şimdilerde seyircisinin yakın markajına girmiş bulunuyor. İddialı yarışı ve yarışmadaki sempatik tavırları ile kendisini MasterChef Türkiye 2021 yarışması izleyicilerine bir hayli sevdiren Tahsin Küçük hakkında en çok merak edilen ise, boyunun kaç santimetre olduğu oluyor. Peki, MasterChef Tahsin'in boyu kaç cm? Tahsin Küçük kaç yaşında, aslen nerelidir? İşte, detaylar…


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01 Oca 2022 - 13:11 - Masterchef Türkiye 2021

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