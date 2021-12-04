- 04 Ara 2021 - 12:33 G: 04 Ara 2021 - 12:41

Masterchef Yarışması Sonrası Düğün Var! Evlenme Teklifi İfşalandı, Ortalık Karıştı! Yarışmadan Çekildiği Konuşuluyordu, Perde Arkası Aralandı!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef bitiminde büyük düğün başlayacak! Evlenme teklifi o isim sayesinde ifşalandı ve ortalık karıştı! Yarışmadan çekileceği konuşulan başarılı yarışmacının evlenme yolunda ilerlediği resmen açıklandı! Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü büyük bir keyifle izleniyordu. Pazar akşamı ekranlara gelecek Masterchef’te bir isim daha yarışmaya veda edeceği biliniyor. Eleme adayları ise Perşembe akşamı ekranlara gelen son bölümle ortaya çıkmıştı. Safanur, Burcu, Tahsin, Görkem, Araz ve Hasan arasından bir isim yarışmaya veda edecekti. Bunun yanında yarışmadan bir ismin bile isteye çekileceği de konuşulmuştu. Eleme adaylarından Hasan hakkında ise şok bir iddia gündeme bomba gibi düştü.

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04 Ara 2021 - 12:33 Ankara- Yaşam

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