Masterchef Yarışması Sonrası Düğün Var! Evlenme Teklifi İfşalandı, Ortalık Karıştı! Yarışmadan Çekildiği Konuşuluyordu, Perde Arkası Aralandı!
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef bitiminde büyük düğün başlayacak! Evlenme teklifi o isim sayesinde ifşalandı ve ortalık karıştı! Yarışmadan çekileceği konuşulan başarılı yarışmacının evlenme yolunda ilerlediği resmen açıklandı! Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü büyük bir keyifle izleniyordu. Pazar akşamı ekranlara gelecek Masterchef’te bir isim daha yarışmaya veda edeceği biliniyor. Eleme adayları ise Perşembe akşamı ekranlara gelen son bölümle ortaya çıkmıştı. Safanur, Burcu, Tahsin, Görkem, Araz ve Hasan arasından bir isim yarışmaya veda edecekti. Bunun yanında yarışmadan bir ismin bile isteye çekileceği de konuşulmuştu. Eleme adaylarından Hasan hakkında ise şok bir iddia gündeme bomba gibi düştü.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.