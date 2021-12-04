Müge Anlı Kendisini Tutamadı, Hüngür Hüngür Ağladı! Metruk Bir Binada, Tüyler Ürperten Bir Şekilde Bulundu! Annesi Canlı Yayında…

Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. 19 Kasım’da kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Sevda Kılıç’ın akıbeti hakkındaki detaylar milyonlar tarafından heyecanla takip ediliyordu. ‘’Sevda Kılıç öldü mü?’’ sorusu programı takip edenler tarafından sosyal medya mecralarında da sık sık soruluyordu. Sevda Kılıç’ın akıbeti belli oldu ve canlı yayında…



Detaylar diğer sayfada!