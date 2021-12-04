Müge Anlı Kendisini Tutamadı, Hüngür Hüngür Ağladı! Metruk Bir Binada, Tüyler Ürperten Bir Şekilde Bulundu! Annesi Canlı Yayında…
Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. 19 Kasım’da kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Sevda Kılıç’ın akıbeti ile ilgili son detaylar haberimizde...
Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. 19 Kasım’da kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Sevda Kılıç’ın akıbeti hakkındaki detaylar milyonlar tarafından heyecanla takip ediliyordu. ‘’Sevda Kılıç öldü mü?’’ sorusu programı takip edenler tarafından sosyal medya mecralarında da sık sık soruluyordu. Sevda Kılıç’ın akıbeti belli oldu ve canlı yayında…
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04 Ara 2021 - 14:01 - Müge Anlı Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.