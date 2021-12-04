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04 Ara 2021 - 15:34

Oktay Kaynarca’dan Büyük Müjde! EDHO’nun Yerine Gelecek Diziye Giriş Yapıyor! ATV’yle Anlaşmayı Sağladı, Geri Dönüyor! Salı Günü Sallanacak!

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi kısa bir süre önce yayın hayatını noktalandırmıştı. EDHO’ya veda eden Oktay Kaynarca’dan ise müjde resmen geldi! Uzun bir süredir bir dizide yer alacağı konuşulan başarılı oyuncunun hangi yapımda olacağı ortaya çıktı! ATV ile anlaşmasını sağlayan Oktay Kaynarca, gündeme bomba gibi düştü.