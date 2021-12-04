Oktay Kaynarca’dan Büyük Müjde! EDHO’nun Yerine Gelecek Diziye Giriş Yapıyor! ATV’yle Anlaşmayı Sağladı, Geri Dönüyor! Salı Günü Sallanacak!
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi kısa bir süre önce yayın hayatını noktalandırmıştı. EDHO’ya veda eden Oktay Kaynarca’dan ise müjde resmen geldi! Uzun bir süredir bir dizide yer alacağı konuşulan başarılı oyuncunun hangi yapımda olacağı ortaya çıktı! ATV ile anlaşmasını sağlayan Oktay Kaynarca, gündeme bomba gibi düştü.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden sonra yerine Yalnız Kurt isimli bir dizinin yer alacağı ortaya çıkmıştı. Kadrosu yavaş yavaş oluşan Yalnız Kurt’un Salı günü ekranlara geleceği ise resmen açıklanmıştı! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.