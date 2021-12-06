Teşkilat'ın Serdar'ı Çağlar Ertuğrul Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Ödül Töreninde Gönderme Yaptığı Tamer Karadağlı İle Yaş Farkı Dikkat Çekti

Geçtiğimiz akşam gerçekleştirilen Altın Kelebek Ödülleri töreninde ödül alan Çağlar Ertuğrul, hareketleri ile herkesi şoke etti. Ödül töreninin ardından gözleri üzerine çeviren Çağlar Ertuğrul, magazin takipçilerinin hemen sıkı markajına girdi. Öte yandan Çağlar Ertuğrul’un yaşı herkesi şoke etti! Peki, Çağlar Ertuğrul, kime gönderme yaptı? Teşkilat'ın Serdar'ı Çağlar Ertuğrul kimdir, kaç yaşında, aslen nerelidir? İşte, detaylar…

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