- 06 Ara 2021 - 14:05 G: 06 Ara 2021 - 14:11

Teşkilat'ın Serdar'ı Çağlar Ertuğrul Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Ödül Töreninde Gönderme Yaptığı Tamer Karadağlı İle Yaş Farkı Dikkat Çekti

Geçtiğimiz akşam gerçekleştirilen Altın Kelebek Ödülleri töreninde ödül alan Çağlar Ertuğrul, hareketleri ile herkesi şoke etti. Ödül töreninin ardından gözleri üzerine çeviren Çağlar Ertuğrul ile ilgili detaylar haberimizde...

Geçtiğimiz akşam gerçekleştirilen Altın Kelebek Ödülleri töreninde ödül alan Çağlar Ertuğrul, hareketleri ile herkesi şoke etti. Ödül töreninin ardından gözleri üzerine çeviren Çağlar Ertuğrul, magazin takipçilerinin hemen sıkı markajına girdi. Öte yandan Çağlar Ertuğrul’un yaşı herkesi şoke etti! Peki, Çağlar Ertuğrul, kime gönderme yaptı? Teşkilat'ın Serdar'ı Çağlar Ertuğrul kimdir, kaç yaşında, aslen nerelidir? İşte, detaylar…

 

Detaylar diğer sayfada!

06 Ara 2021 - 14:05 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Gülşen’den Fizik Şov! Kasığına Çıkan Yırtmacıyla Frikik Vermesine Ramak Kaldı! Görenler Alev Alev Yandı! 18’likleri Taş Çıkarttı! mask
Gülşen’den Fizik Şov! Kasığına Çıkan Yırtmacıyla Frikik Vermesine Ramak Kaldı! Görenler Alev Alev Yandı! 18’likleri Taş Çıkarttı!
Masterchef Danilo Şef Boşanamıyor! Öyle Bir Şey İstendi Ki, Karşılaması Çok Zor! Mahkeme Duvarları Üzerine Gelecek… “Yok Artık” mask
Masterchef Danilo Şef Boşanamıyor! Öyle Bir Şey İstendi Ki, Karşılaması Çok Zor! Mahkeme Duvarları Üzerine Gelecek… “Yok Artık”
Sadakatsiz’in Derin’den Fizik Şov! Öyle Bir Şey Giydi Ki, Alev Alev Yaktı! Vücuduna Yapıştı, Açıldıkça Açıldı! “Ne Yapıyorsunuz Derin Hanım?” mask
Sadakatsiz’in Derin’den Fizik Şov! Öyle Bir Şey Giydi Ki, Alev Alev Yaktı! Vücuduna Yapıştı, Açıldıkça Açıldı! “Ne Yapıyorsunuz Derin Hanım?”
Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Boşanma Açıklaması! Yüzüğünü Çıkartmıştı, Öyle Bir Şey Dedi Ki… Artık Bitti, Son Noktayı Koydu! mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Boşanma Açıklaması! Yüzüğünü Çıkartmıştı, Öyle Bir Şey Dedi Ki… Artık Bitti, Son Noktayı Koydu!
Masterchef Aşıkları Şeflerin Önünde Birbirine Girdi! Yüzlerine Bile Bakmadılar, Kriz Geçirdiler! Öyle Bir Gönderme Yapıldı Ki, Taş Üstünden Taş Kalmayacak! mask
Masterchef Aşıkları Şeflerin Önünde Birbirine Girdi! Yüzlerine Bile Bakmadılar, Kriz Geçirdiler! Öyle Bir Gönderme Yapıldı Ki, Taş Üstünden Taş Kalmayacak!
Masterchef’te Dilara’yı Mehmet Şef Yerden Yere Vurdu! Stüdyodan Kovdu, 83 Milyon Önünde “Rezillik” Yaşandı! O Hatası Sonu Oldu! mask
Masterchef’te Dilara’yı Mehmet Şef Yerden Yere Vurdu! Stüdyodan Kovdu, 83 Milyon Önünde “Rezillik” Yaşandı! O Hatası Sonu Oldu!
Hadise’den Fizik Şov! Üzerine Yapışan Kıyafetiyle Fitliğini Kanıtladı, Sıcakları Bastırdı! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor! “Bu Ne Güzellik” mask
Hadise’den Fizik Şov! Üzerine Yapışan Kıyafetiyle Fitliğini Kanıtladı, Sıcakları Bastırdı! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor! “Bu Ne Güzellik”
Masterchef Safanur Yürekleri Yakıp Yıktı! Somer Şef Hüngür Hüngür Ağladı, Türk Filmlerini Aratmadı! Acun Medya Düğmeye Basabilir! Neler Oluyor? mask
Masterchef Safanur Yürekleri Yakıp Yıktı! Somer Şef Hüngür Hüngür Ağladı, Türk Filmlerini Aratmadı! Acun Medya Düğmeye Basabilir! Neler Oluyor?
Survivor All Star Kadrosu Cayır Cayır Yanıyor! Acun Ilıcalı Açıkladı… Aşklar, Kavgalar, Böyle Kadro Ne Görüldü Ne Duyuldu! ! mask
Survivor All Star Kadrosu Cayır Cayır Yanıyor! Acun Ilıcalı Açıkladı… Aşklar, Kavgalar, Böyle Kadro Ne Görüldü Ne Duyuldu! !
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisine Tokat Gibi Darbe! Dizi Bitti, Davası Bitmedi! Oktay Kaynarca Soluğu Mahkemede Aldı! Neler Oluyor? mask
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisine Tokat Gibi Darbe! Dizi Bitti, Davası Bitmedi! Oktay Kaynarca Soluğu Mahkemede Aldı! Neler Oluyor?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Gülşen’den Fizik Şov! Kasığına Çıkan Yırtmacıyla Frikik Vermesine Ramak Kaldı! Görenler Alev Alev Yandı! 18’likleri Taş Çıkarttı! mask
Gülşen’den Fizik Şov! Kasığına Çıkan Yırtmacıyla Frikik Vermesine Ramak Kaldı! Görenler Alev Alev Yandı! 18’likleri Taş Çıkarttı!
Survivor All Star’ın Tam Kadrosu Açıklandı! Yedek Yarışmacılar Bile Ortaya Çıktı! Kıyamet Kopacak, Herkes Birbirine Düşman! Neler Oluyor? mask
Survivor All Star’ın Tam Kadrosu Açıklandı! Yedek Yarışmacılar Bile Ortaya Çıktı! Kıyamet Kopacak, Herkes Birbirine Düşman! Neler Oluyor?
Masterchef Danilo Şef Boşanamıyor! Öyle Bir Şey İstendi Ki, Karşılaması Çok Zor! Mahkeme Duvarları Üzerine Gelecek… “Yok Artık” mask
Masterchef Danilo Şef Boşanamıyor! Öyle Bir Şey İstendi Ki, Karşılaması Çok Zor! Mahkeme Duvarları Üzerine Gelecek… “Yok Artık”
Masterchef Hasan’dan Kıskançlık Krizleri! Doktor Hülya Resti Çekmişti, Aldattığı Konuşulmuştu… Perde Arkası Aralandı! Neler Oluyor? mask
Masterchef Hasan’dan Kıskançlık Krizleri! Doktor Hülya Resti Çekmişti, Aldattığı Konuşulmuştu… Perde Arkası Aralandı! Neler Oluyor?
Sadakatsiz’in Derin’den Fizik Şov! Öyle Bir Şey Giydi Ki, Alev Alev Yaktı! Vücuduna Yapıştı, Açıldıkça Açıldı! “Ne Yapıyorsunuz Derin Hanım?” mask
Sadakatsiz’in Derin’den Fizik Şov! Öyle Bir Şey Giydi Ki, Alev Alev Yaktı! Vücuduna Yapıştı, Açıldıkça Açıldı! “Ne Yapıyorsunuz Derin Hanım?”
Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Boşanma Açıklaması! Yüzüğünü Çıkartmıştı, Öyle Bir Şey Dedi Ki… Artık Bitti, Son Noktayı Koydu! mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Boşanma Açıklaması! Yüzüğünü Çıkartmıştı, Öyle Bir Şey Dedi Ki… Artık Bitti, Son Noktayı Koydu!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status