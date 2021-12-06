Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Uğur Aslan’ın Memleketi…

Kanal D ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Yargı dizisi, şimdilerde reytinglerin zirvesine oturmayı başardı. Yargı dizisinde gösterdiği performansı ile seyircinin dikkatini çeken isimlerden biri olan Uğur Aslan ise, dizinin Eren Komiser’ine hayat vermeye başladı. Geçtiğimiz akşam bir programa konuk olan Yargı dizisinin eren Komiser’i Uğur Aslan, söylediği türkü ile oyunculuk performansını adeta unutturdu! Peki, Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan kimdir, kaç yaşındadır, aslen nerelidir? İşte, detaylar…



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