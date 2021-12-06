Her insanın aldatılmaya karşı verdiği tepki aynı olmuyor. Bazı insanlar aldatıldıktan sonra intikam ateşi ile yanıp tutuşurken; bazı insanlar hiç aldatılmamış gibi davranmayı tercih ediyor. Söz konusu ikili ilişkiler olduğunda ise, burçlar deveye giriyor ve insanların aldatılma karşısında verdiği tepkiyi doğrudan belirliyor! Peki, hangi burç aldatılırsa karalar bağlar? Hangi burç aldatılırsa ne yapar? İşte, detaylar…



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