Hangi Burç Aldatılırsa Karalar Bağlar? Hangi Burç Aldatılırsa Ne Yapar?
Her insanın aldatılmaya karşı verdiği tepki aynı olmuyor. Bazı insanlar aldatıldıktan sonra intikam ateşi ile yanıp tutuşurken; bazı insanlar hiç aldatılmamış gibi davranmayı tercih ediyor. Sizde aldatılıp karalar bağlayan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her insanın aldatılmaya karşı verdiği tepki aynı olmuyor. Bazı insanlar aldatıldıktan sonra intikam ateşi ile yanıp tutuşurken; bazı insanlar hiç aldatılmamış gibi davranmayı tercih ediyor. Söz konusu ikili ilişkiler olduğunda ise, burçlar deveye giriyor ve insanların aldatılma karşısında verdiği tepkiyi doğrudan belirliyor! Peki, hangi burç aldatılırsa karalar bağlar? Hangi burç aldatılırsa ne yapar? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
06 Ara 2021 - 16:39 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.