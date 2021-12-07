Survivor Çekimleri Sırasında Kavga! All Star Başlamadan Bitebilir! Olay RTÜK’ün Kulağına Gitti An, Bittiği Andır…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star’ın çekimleri sırasında eski aşıklar yeni düşmanlar birbirlerine girdiler! All Star’ın başlamadan biteceğini ve yeni kadronun oluşturulacağı düşünceleri ise arka arkaya gelmeye başladı. Birçok kişi ise “Olaylar RTÜK’e giderse, biterler” yorumlarında bulundular. Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelecek olan başarılı yarışmanın bu sene All Star olacağı aylar öncesinden Acun Ilıcalı tarafından bizzat açıklanmıştı. Kısa bir süre önce ise Acun Ilıcalı, kadroların oluşturulduğunu dile getiren bir açıklamada bulunmuştu. Dengeleri değiştiren bir olay ise sosyal medyaya bomba gibi düştü! Eski aşıklar birbirlerine resmen tekme tokat girdiler. Peki, neden ortalık savaş alanına döndü?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.