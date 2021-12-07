Merve Boluğur’dan Eski Eşi Murat Dalkılıç’a Şok Gönderme! Öyle Sözler Dedi Ki, Ortalık Karışacak! “Yok Artık”

Uzun bir süredir ekranlarda olmayan Merve Boluğur, gündeme bomba gibi düştü. Programda yapmış olduğu açıklamayla hayranlarından “Murat Dalkılıç’a göndermede bulunuyor ama ne demek istemiş ben anlamadım” yorumlarında bulundular. Peki, neler oluyor?

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