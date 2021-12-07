- 07 Ara 2021 - 12:58 G: 07 Ara 2021 - 13:07

Merve Boluğur’dan Eski Eşi Murat Dalkılıç’a Şok Gönderme! Öyle Sözler Dedi Ki, Ortalık Karışacak! “Yok Artık”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Merve Boluğur’dan eski eşi Murat Dalkılıç’a şok göndermede bulundu. Katıldığı programda hayatı ve özel ilişkileri hakkında sözlerde bulunan Merve Boluğur, “Yok artık” dedirtti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Uzun bir süredir ekranlarda olmayan Merve Boluğur, gündeme bomba gibi düştü. Programda yapmış olduğu açıklamayla hayranlarından “Murat Dalkılıç’a göndermede bulunuyor ama ne demek istemiş ben anlamadım” yorumlarında bulundular. Peki, neler oluyor?

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07 Ara 2021 - 12:58 Ankara- Yaşam

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