Arka Sokaklar Dizisinden Selin Ayrılıyor! Her Şey Kesinleşti, Yapım – Yönetmen Kararını Verdi!
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’dan Selin resmen ayrılıyor! Her şey kesinleşti ve iddialara göre Yapım ve yönetmen kararını verdi. Mesut kafasını duvarlara sürtecek; ekip yıkılacak. Komiser Ali’den sonra bir ayrılığın daha yaşanması sosyal medya kullanıcılarını delirtti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde; Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan ve Oya Akar gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisinin son bölümü Cuma akşamı ekranlara gelmişti. Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise dengelerin değişmesine neden olmuştu. Şimdi ise iddialara göre yıllardır Selin Komiser karakterine hayat veren Oya Akar’ın diziden ayrılacağı ortaya çıktı! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.