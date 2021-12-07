- 07 Ara 2021 - 18:33

Arka Sokaklar Dizisinden Selin Ayrılıyor! Her Şey Kesinleşti, Yapım – Yönetmen Kararını Verdi!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’dan Selin resmen ayrılıyor! Her şey kesinleşti ve iddialara göre Yapım ve yönetmen kararını verdi. Mesut kafasını duvarlara sürtecek; ekip yıkılacak. Komiser Ali’den sonra bir ayrılığın daha yaşanması sosyal medya kullanıcılarını delirtti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde; Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan ve Oya Akar gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisinin son bölümü Cuma akşamı ekranlara gelmişti. Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise dengelerin değişmesine neden olmuştu. Şimdi ise iddialara göre yıllardır Selin Komiser karakterine hayat veren Oya Akar’ın diziden ayrılacağı ortaya çıktı! Peki, neler oluyor?

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07 Ara 2021 - 18:33 Ankara- Yaşam

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