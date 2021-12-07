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07 Ara 2021 - 18:33

Arka Sokaklar Dizisinden Selin Ayrılıyor! Her Şey Kesinleşti, Yapım – Yönetmen Kararını Verdi!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’dan Selin resmen ayrılıyor! Her şey kesinleşti ve iddialara göre Yapım ve yönetmen kararını verdi. Mesut kafasını duvarlara sürtecek; ekip yıkılacak. Komiser Ali’den sonra bir ayrılığın daha yaşanması sosyal medya kullanıcılarını delirtti. İşte merak edilen tüm detaylar…