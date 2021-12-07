Akın Akınözü'in Sevgilisi Bakın Kim Çıktı? Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı! Sevgilisi Sandra Pestemalciyan İle Yaş Farkı Dikkat Çekti

Şimdilerde yeni bir dizi ile seyircisinin karşısına çıkmaya başlayan Akın Akınözü, beş yıldır sürdüğü ilişkisi hakkında samimi itiraflarda bulundu. Şöhret ile aşkı arasındaki ilişkiyi hayranları için anlatan Akın Akınözü, yaptığı samimi açıklamalar ile tüm gözleri üzerine çevirmeyi de başardı. Bunun üzerine ise, Akın Akınözü hayranları ünlü oyuncusu ve sevgilisini hemencecik yakın markajına aldı! Peki, Akın Akınözü’nün sevgilisi kim? Akın Akınözü kimdir, kaç yaşında, aslen nerelidir? İşte, detaylar…



Detaylar diğer sayfada!