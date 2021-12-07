Akın Akınözü'in Sevgilisi Bakın Kim Çıktı? Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı! Sevgilisi Sandra Pestemalciyan İle Yaş Farkı Dikkat Çekti
Şimdilerde yeni bir dizi ile seyircisinin karşısına çıkmaya başlayan Akın Akınözü, beş yıldır sürdüğü ilişkisi hakkında samimi itiraflarda bulundu. Şöhret ile aşkı arasındaki ilişkiyi hayranları için anlatan Akın Akınözü ile ilgili detaylar haberimizde...
Şimdilerde yeni bir dizi ile seyircisinin karşısına çıkmaya başlayan Akın Akınözü, beş yıldır sürdüğü ilişkisi hakkında samimi itiraflarda bulundu. Şöhret ile aşkı arasındaki ilişkiyi hayranları için anlatan Akın Akınözü, yaptığı samimi açıklamalar ile tüm gözleri üzerine çevirmeyi de başardı. Bunun üzerine ise, Akın Akınözü hayranları ünlü oyuncusu ve sevgilisini hemencecik yakın markajına aldı! Peki, Akın Akınözü’nün sevgilisi kim? Akın Akınözü kimdir, kaç yaşında, aslen nerelidir? İşte, detaylar…
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07 Ara 2021 - 23:29 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.