Anasayfa/

Foto Galeri/

08 Ara 2021 - 10:32

Survivor All Star Fragmanı Yayınlandı Mı? Batuhan Karacakaya Hayranları Coştu Çıldırdı! Yorumlar Arka Arkaya Geliyor! “Yok Artık”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’un All Star yarışmasının fragmanının yayınlandığına dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Bunun yanında Batuhan Karacakaya sevenleri ise adeta çıldırdı! Yorumlarda arka arkaya “Batuhan Karacakaya şampiyon olacak” sözleri dile getirilirken; gelen bir bilgi ise “Yok artık” yorumlarını yaptılar! Peki, neler oluyor?