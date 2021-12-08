Survivor All Star Fragmanı Yayınlandı Mı? Batuhan Karacakaya Hayranları Coştu Çıldırdı! Yorumlar Arka Arkaya Geliyor! “Yok Artık”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’un All Star yarışmasının fragmanının yayınlandığına dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Bunun yanında Batuhan Karacakaya sevenleri ise adeta çıldırdı! Yorumlarda arka arkaya “Batuhan Karacakaya şampiyon olacak” sözleri dile getirilirken; gelen bir bilgi ise “Yok artık” yorumlarını yaptılar! Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın yakın zamanda ekranlara geleceği duyurulmuştu. Gündeme bomba gibi düşen bu durum sonrasında fragmana ait ilk detayda ortaya çıktı! Peki, neler oluyor?
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08 Ara 2021 - 10:32 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.