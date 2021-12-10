Sadece Kış Mevsimini Seven Burçlar Hangisidir? İşte Kar Görünce Çığlık Atan Sevinen Burçlar…
Her burcun insanı ne yazık ki her mevsimin adamı olamıyor. Bazı burcun insanları yaza adeta bağımlıyken, bazı burcun insanları sadece kış aylarından nefes almak istiyor. Üstelik karakterleri ve kışa duydukları sempatiler ile diğer burçlardan ayrılan o burcun insanları, adeta kar görünce sevinçten deliye de dönüyor. Sizde kış aylarını seven burçları ve özelliklerini merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her burcun insanı ne yazık ki her mevsimin adamı olamıyor. Bazı burcun insanları yaza adeta bağımlıyken, bazı burcun insanları sadece kış aylarından nefes almak istiyor. Üstelik karakterleri ve kışa duydukları sempatiler ile diğer burçlardan ayrılan o burcun insanları, adeta kar görünce sevinçten deliye de dönüyor. Öte yandan kış ayına düşkün olan o burçları görenler şaşkınlığını asla gizleyemiyor! Peki, hangi burçlar kış ayını çok sever? İşte kar görünce çıldıracak kadar sevinen burçlar…
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10 Ara 2021 - 23:30 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.