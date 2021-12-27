Ampulün İlginç Buluş Hikayesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız...Elektriği Kim Buldu? Elektrik Ne Zaman Kullanıldı?
Günümüzün en kurtarıcı icatlarından biri olan elektrik, ampulün bulunmasının ardından hanelerde de daha kolay kullanılabilir hale geldi. Mucidi ve icat oluş hikayesi ile herkesi şaşırtan elektrik ve ampul ile ilgili detaylar haberimizde...
Günümüzün en kurtarıcı icatlarından biri olan elektrik, ampulün bulunmasının ardından hanelerde de daha kolay kullanılabilir hale geldi. Mucidi ve icat oluş hikayesi ile herkesi şaşırtan elektrik ve ampul, şimdilerde icatlar ile ilgilenen vatandaşların da sıkı sıkıya takip ettiği bir konu haline geldi. Peki, elektriği kim buldu, icat etti? Elektrik ne zaman bulundu ve kullanıldı? İşte ampulün ilginç buluş hikayesi...
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27 Ara 2021 - 22:16 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.