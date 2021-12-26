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26 Ara 2021 - 22:08

Kardeşlerim Dizisinin Asiye’sinden Görülmemiş Şok Poz! Mini Gömleğiyle Bacaklarını Gösterdi, Fizik Şov Yaptı! “Ne Yaptın Asiye?”

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim dizisinde Asiye karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun’dan ateş eden pozlar peş peşe geldi! Minicik gömleğiyle bacaklarını gösteren başarılı oyuncu, fiziğiyle şov yaptı! Birçok kişi ise “Ne yaptın Asiye” yorumlarında bulundu! Peki, Su Burcu Yazgı Coşkun nasıl bir paylaşımda bulundu?