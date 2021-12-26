- 26 Ara 2021 - 22:08

Kardeşlerim Dizisinin Asiye’sinden Görülmemiş Şok Poz! Mini Gömleğiyle Bacaklarını Gösterdi, Fizik Şov Yaptı! “Ne Yaptın Asiye?”

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim dizisinde Asiye karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun’dan ateş eden pozlar peş peşe geldi! Minicik gömleğiyle bacaklarını gösteren başarılı oyuncu, fiziğiyle şov yaptı! Birçok kişi ise “Ne yaptın Asiye” yorumlarında bulundu! Peki, Su Burcu Yazgı Coşkun nasıl bir paylaşımda bulundu?

Sana Bir Sır Vereceğim dizisinde Demet Özdemir ve Ekin Koç gibi isimlerle yer alarak adını duyuran Su Burcu Yazgı Coşkun, şimdilerde muhteşem oyunculuk performansıyla nefesleri kesiyor. Asiye karakterine hayat veren başarılı oyuncu; henüz 16 yaşında olmasına rağmen binlerce kitleye kitap ediyor. Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan başarılı oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun nefesleri kesen bir paylaşımda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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26 Ara 2021 - 22:08 Ankara- Yaşam

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